НЛМК направил медучреждениям Липецкой области помощь на сумму почти 400 млн рублей

В 2020 году Новолипецкий металлургический комбинат и социальный партнер предприятия - благотворительный фонд «Милосердие» безвозмездно передали в клиники Липецкой области лекарства, оборудование и средства защиты на сумму более 392 млн рублей. Основная часть помощи была направлена для профилактики заражения и лечения больных с особо тяжелыми формами инфекции COVID-19.

С начала пандемии в 13 региональных и муниципальных медицинских учреждений Липецкой области передано 57 аппаратов ИВЛ, рентгеновские аппараты, концентраторы кислорода, бронхоскопы, амплификаторы, около 165 тыс. защитных масок и респираторов, около 13 тыс. комплектов защитных костюмов, 200 медицинских кроватей с матрацами, лекарства, оборудование для трех ПЦР-лабораторий.



В период второй волны пандемии в ковидные госпитали Липецка, Ельца и Грязинского района от НЛМК и фонда «Милосердие» поступили 162 упаковки препарата Артлегиа и 70 упаковок препарата Актемра общей стоимостью более 10 млн рублей. Данные лекарства помогают пациентам с коронавирусом сдерживать развитие инфекции и предупреждать поражение внутренних органов.



В ближайшее время НЛМК планирует продолжить поставки востребованных медикаментов в лечебные учреждения Липецкой области и регионов присутствия компании.



Фото пресс-службы НЛМК.

