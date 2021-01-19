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НЛМК направил медучреждениям Липецкой области помощь на сумму почти 400 млн рублей
В 2020 году Новолипецкий металлургический комбинат и социальный партнер предприятия - благотворительный фонд «Милосердие» безвозмездно передали в клиники Липецкой области лекарства, оборудование и средства защиты на сумму более 392 млн рублей. Основная часть помощи была направлена для профилактики заражения и лечения больных с особо тяжелыми формами инфекции COVID-19.
В период второй волны пандемии в ковидные госпитали Липецка, Ельца и Грязинского района от НЛМК и фонда «Милосердие» поступили 162 упаковки препарата Артлегиа и 70 упаковок препарата Актемра общей стоимостью более 10 млн рублей. Данные лекарства помогают пациентам с коронавирусом сдерживать развитие инфекции и предупреждать поражение внутренних органов.
В ближайшее время НЛМК планирует продолжить поставки востребованных медикаментов в лечебные учреждения Липецкой области и регионов присутствия компании.
Фото пресс-службы НЛМК.