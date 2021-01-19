Общество

сегодня, 14:40

Магазин оштрафовали за покупателя без маски

8 819
#масочный режим #магазин #штраф
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Магазин оштрафовали за покупателя без маски

Нарушитель режима посещения предприятий торговли попался на глаза проверяющим.

Судья Советского районного суда вынес постановление в отношении руководства гипермаркета на улице Неделина. Администрацию предприятия торговли оштрафовали за покупателя без маски.

Проверяющие оценивали соблюдение масочного режима в магазине 20 октября 2020 года. Во время проверки было установлено, что в гипермаркете не соблюдается социальное дистанцирование – для покупателей не нанесена специальная разметка. Кроме того, проверяющие заметили в торговом зале посетителя без маски. В отношении руководства магазина был составлен административный протокол по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ за нарушения требований постановления «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области».

В суде представитель гипермаркета признала вину предприятия, но указала, что все выявленные нарушения уже устранены. Так, сейчас на входе в торговый зал стоит специальный сотрудник, который раздает покупателям маски, если у них их нет. Покупатель, который был замечен в торговом зале без маски, скорее всего, снял ее уже после того, как зашел в гипермаркет.

Суд признал вину руководства в нарушениях доказанной и назначил штраф в 50 000 рублей. Это ниже минимального порога, предусмотренного статьей санкцией, вдвое. Смягчение наказания судья объяснила тем, что администрация магазина впервые привлекалась к ответственности и устранила выявленные нарушения.
8 819
#масочный режим #магазин #штраф
2

Комментарии (8)

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МестныйЯ

18 минут назад
SS, по ГОСТу средствами индивидуальной защиты являются только противогаз и респиратор определенного типа. Всё остальное - бесполезные тряпки. Это как от комаров ставить сетку-рабицу. Депуташки подсуетились и внесли незаконную корректировку в постановление о ситуации близкой к ЧС. И всё это - рекомендательно! Хотя... вся страна "добровольно" просидела на домашнем "каратните" (аресте)...
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Пипецк

53 минуты назад
Многие в зачуханых масках с весны ходят, аж до тошноты...
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Пока вы в маске

57 минут назад
Им нужно поддерживать * запуганность населения чтобы на фоне развала экономики не было протестов.
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Влад

59 минут назад
В автобусах половина без масок или с неправильным ношением. Показуха!
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SS

сегодня, 14:52
Да ну хватит показухой заниматься. Большинство покупателей магазинов одевают (на бодбородок) для виду. Маски "многоразовые", носятся в кармане (для магазина) месяцами. Пока люди не поймут реальной опасности, ничего не будет.
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Наталья

сегодня, 14:52
С ума посходили с этими масками!!!
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***

сегодня, 14:50
может хватит эти сказки венского леса писать про штрафы по несуществующей статье...язык у вас не устал еще, город 48???
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ник

сегодня, 14:47
Лол, решение только за 20 октября? За это время десятки тысяч людей так или иначе где-то были без масок. Лучше бы чем полезным занялись
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