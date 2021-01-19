Магазин оштрафовали за покупателя без маски

Нарушитель режима посещения предприятий торговли попался на глаза проверяющим.

Судья Советского районного суда вынес постановление в отношении руководства гипермаркета на улице Неделина. Администрацию предприятия торговли оштрафовали за покупателя без маски.



Проверяющие оценивали соблюдение масочного режима в магазине 20 октября 2020 года. Во время проверки было установлено, что в гипермаркете не соблюдается социальное дистанцирование – для покупателей не нанесена специальная разметка. Кроме того, проверяющие заметили в торговом зале посетителя без маски. В отношении руководства магазина был составлен административный протокол по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ за нарушения требований постановления «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области».



В суде представитель гипермаркета признала вину предприятия, но указала, что все выявленные нарушения уже устранены. Так, сейчас на входе в торговый зал стоит специальный сотрудник, который раздает покупателям маски, если у них их нет. Покупатель, который был замечен в торговом зале без маски, скорее всего, снял ее уже после того, как зашел в гипермаркет.



Суд признал вину руководства в нарушениях доказанной и назначил штраф в 50 000 рублей. Это ниже минимального порога, предусмотренного статьей санкцией, вдвое. Смягчение наказания судья объяснила тем, что администрация магазина впервые привлекалась к ответственности и устранила выявленные нарушения.

