Мошенники лишили шестерых жителей области 700 000 рублей

Одно из жертв мошенники позвонили от имени полицейских.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, за минувшие сутки в полицию с заявлениями о мошенничестве обратились шестеро жителей региона, в общей сложности они лишились 700 000 рублей.



Двое липчан пострадали от действий лжесотрудников служб безопасности банков. Так, мошенники под предлогом пресечения снятия денег со счета 63-летней жительницы Липецка, похитили 335 000 рублей, которые она перевела через банкомат на четыре абонентских номера, а у 70-летнего пенсионера из Усманского района – 144 000 рублей, которые он также перечислил через банкомат на три номера телефонов.



Три мошенничества совершено при онлайн-покупках. 31-летний липчанин через сайт объявлений пытался купить музыкальную колонку, он перевел на счёт мошенника 18 860 рублей, но колонку так и не дождался. 23-летняя жительница Липецка через социальную сеть хотела купить к Новому году гирлянду. Девушка перечислила в ноябре 2020 года на счет «продавца» 3848 рублей, но не дождалась товара. Жертвой мошенников стала 66-летняя жительница Чаплыгинского района. С ее счета под предлогом получения выплаты от одного из банков украли 8000 рублей.



Одно мошенничество было совершено лжесотрудниками полиции. 79-летней пенсионерке из Липецка с телефонов, один из которых якобы принадлежит УМВД России по Липецкой области, позвонили аферисты, представившись сотрудниками полиции, они, под предлогом задержания работников банка, которые осуществляют незаконное списание с ее счета денег, вынудили женщину перевести 210 000 рублей на пять номеров телефонов.



Сотрудники полиции предупреждают, что мошенники обладают техническими возможностями, позволяющими звонить с абонентских телефонов, принадлежащих органам государственной власти, в т.ч. правоохранительным структурам и силовым ведомствам, которые находятся открытом доступе.

