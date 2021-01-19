Группа НЛМК откроет центр 3D-печати для производства запасных деталей оборудования

Новолипецкий металлургический комбинат подписал контракт на оснащение нового центра 3D-печати, в котором будут производиться запасные детали для производственного оборудования. Проект позволит ежегодно экономить около 200 млн рублей на закупках и оперативном снабжении запасными частями Липецкой площадки и других предприятий Группы НЛМК.

3D-принтеры центра будут использоваться для изготовления форм для отливки деталей с применением технологии струйной печати посредством нанесения порошка и склеивания его связующим веществом. Раньше такие формы изготавливались при помощи деревянной модельной оснастки. Применение цифрового моделирования позволит создавать формы любой геометрической сложности и проверять их на наличие дефектов еще до литья, а также снизит сроки изготовления до нескольких часов.



Решению о создании центра предшествовали успешные испытания технологии 3D-печати, в частности форм для литья доменных фурм. На начальном этапе в центре будет производиться около 150 видов деталей, сообщает пресс-служба НЛМК.





