НЛМК Live

сегодня, 11:31

Группа НЛМК откроет центр 3D-печати для производства запасных деталей оборудования

323
#3D-печать
2
Группа НЛМК откроет центр 3D-печати для производства запасных деталей оборудования

Новолипецкий металлургический комбинат подписал контракт на оснащение нового центра 3D-печати, в котором будут производиться запасные детали для производственного оборудования. Проект позволит ежегодно экономить около 200 млн рублей на закупках и оперативном снабжении запасными частями Липецкой площадки и других предприятий Группы НЛМК.   

3D-принтеры центра будут использоваться для изготовления форм для отливки деталей с применением технологии струйной печати посредством нанесения порошка и склеивания его связующим веществом. Раньше такие формы изготавливались при помощи деревянной модельной оснастки. Применение цифрового моделирования позволит создавать формы любой геометрической сложности и проверять их на наличие дефектов еще до литья, а также снизит сроки изготовления до нескольких часов.  

Решению о создании центра предшествовали успешные испытания технологии 3D-печати, в частности форм для литья доменных фурм. На начальном этапе в центре будет производиться около 150 видов деталей, сообщает пресс-служба НЛМК.  

 
323
#3D-печать
2

Еще в рубрике

«Стальное дерево» помогло организовать площадку для казачьей джигитовки
#стальное дерево
«Стальное дерево» помогло организовать площадку для казачьей джигитовки

15.01.2021 09:45

НЛМК Live
Экологическая лаборатория НЛМК оценила качество городского воздуха
#экология
Экологическая лаборатория НЛМК оценила качество городского воздуха

14.01.2021 11:45

НЛМК Live
НЛМК повысит точность выполнения заказов за счет внедрения цифровой платформы планирования производс...
НЛМК повысит точность выполнения заказов за счет внедрения цифровой платформы планирования производс...

13.01.2021 12:16

НЛМК Live
НЛМК и НОВАТЭК подписали меморандум о сотрудничестве в области снижения воздействия на климат
#экология
НЛМК и НОВАТЭК подписали меморандум о сотрудничестве в области снижения воздействия на климат

12.01.2021 15:04

НЛМК Live
Стан горячей прокатки НЛМК превысил 30-летний максимум производительности
#горячий прокат
Стан горячей прокатки НЛМК превысил 30-летний максимум производительности

12.01.2021 13:21

НЛМК Live
НЛМК передал в клиники региона очередную партию лекарств
#благотворительность #коронавирус
НЛМК передал в клиники региона очередную партию лекарств

30.12.2020 14:03

НЛМК Live