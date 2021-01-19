«Приходите в феврале»: у липчан не получается вернуть деньги с баланса приложения оплаты проезда

Пассажиры жалуются на обман со стороны транспортников. Те утверждают, что процесс возврата средств с баланса сервиса LitePass уже работает.

В редакцию GOROD48 обратилась семья из Липецка. Они более года назад установили на своих смартфонах приложение LitePass и успешно оплачивали им проезд в муниципальном транспорте, периодически пополняя баланс. Хорошая жизнь для них закончилась с введением в эксплуатацию терминалов оплаты проезда банковской карты: QR-коды приложения исчезли из городских автобусов. Но деньги на балансе приложения остались!



- Мы долго изучали приложение, искали варианты вывода средств обратно на карту. Их в функционале не оказалось. У нас совокупно осталось на балансе более 2 000 рублей, никому их дарить мы не намерены, - рассказывает липчанин Роман. – Позже встретили сообщение, что деньги из приложения можно вывести по заявке в офисе «Агентства автомобильного транспорта» в здании автовокзала. Мы выделили время для посещения учреждения, хотя в век интернета могли бы и по электронке заявления принимать, приехали. И уехали несолоно хлебавши. Женщина за стойкой отказалась принимать у нас заявление на возврат. Сослалась на то, что нет формуляра, ждать его надо две недели. Мы ей указали на сообщения управления транспорта о старте возврата, она ответила, что чьи-то заявления ее мало интересуют – бланка нет, приходите в феврале… Вот только у нашей семьи в приложении «зависло» 2 000 рублей. А сколько средств пассажиров вообще сейчас в распоряжении приложения? Как банк их прокручивает и какую выгоду имеет? На нас явно хотят заработать, мы же – единицы населения, должны стерпеть любое унижение.



Корреспонденты GOROD48 решили проверить обоснованность жалобы Романа. Мы приехали на автовокзал, честно отстояли очередь и под видом обычных посетителей попытались оформить заявление на возврат средств. Итог аналогичный: бланков нет, приходите в феврале. Выходит, что управление транспорта дезинформировало пассажиров, когда заявило о старте возврата?



- Описанные ситуации – частный случай. Вероятно, администратор офиса была не в курсе старта процедуры. Действительно, были шероховатости при разработке бланка. Оператор приема и обработки платежей оплаты проезда, банк «ОРБ», долго согласовывал нам документацию, хотя устная договоренность была достигнута сразу. Сейчас прием заявлений налажен. Например, только за понедельник было принято четыре заявления на возврат средств с баланса приложения, - сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области.



Напомним, для возврата средств нужно подать заявление в ОКУ "ААТ Липецкой области" по адресу: г. Липецк, пр-т Победы д.89 (здание автовокзала). При себе необходимо иметь удостоверение личности (паспорт), банковские реквизиты для перечисления неиспользованных денежных средств, а также предоставить номер телефона, по которому была произведена регистрация в приложении LitePASS.



Тестирование оплаты проезда через мобильное приложение началось в сентябре 2019 года. Пассажиру нужно было скачать приложение, пополнить баланс сервиса и для оплаты проезда сканировать QR-код. Проезд стоил столько же, как и по общегражданской транспортной карте. Система работала только в муниципальных автобусах, критических замечаний к ее функционированию у пассажиров не было.