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сегодня, 10:51

Как долго остаются заразными заболевшие коронавирусом?

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#коронавирус

На этот вопрос ответила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Болеющие COVID-19 люди остаются заразными еще более недели после проявления первых симптомов, - заявили в ВОЗ. Организм человека продолжает распространять живой вирус — и чем тяжелее протекает заболевание, тем дольше будет этот период. В Роспотребнадзоре ранее заявили, что он может достигать 100 дней.

Рекомендация ВОЗ о периоде карантина в 14 дней основана на имеющейся информации об инкубационном периоде. Согласно имеющимся в конкретный момент данным, средний инкубационный период составляет 5-6 дней с верхней границей 14 дней. Это основа для рекомендации относительно длительности карантина.

"Чтобы быть заразным, надо распространять живой вирус. Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение 8-9 дней после появления симптомов, хотя этот инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны", - рассказала "Российской газете" представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, именно повышенный уровень выделения инфекции из верхних дыхательных путей, который есть даже у болеющих легкой формой, является основным признаком заразности. Так, инфицированные могут заражать других уже в первую неделю.

Позднее выделение действующего вируса из организма снижается, однако оно продолжается до десяти дней в случае легкой формы заболевания, - отмечала также заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Но при тяжелых формах этот период может достигать трех недель, а также и до 70-105 дней.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что в 75% случаев коронавирус протекает в бессимптомной или легкой форме. По ее словам, вирус заразен, но меньше, чем другие вирусы. Скворцова отметила, что 45% — это бессимптомные случаи заражения, 30% — проходят как обычный ОРВИ, - пишет "Газета.ru".
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#коронавирус

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