Новое о коронавирусе к 18 января: невролог предупредила о малоизученных последствиях COVID-19

У переболевших COVID-19 могут возникнуть различные неврологические осложнения даже после выздоровления – ухудшение сна, поражение мышц, онемение: с ними сталкиваются и зрелые, и молодые пациенты.





У переболевших COVID-19 пациентов могут возникнуть различные неврологические осложнения – и во время острой фазы заболевания, и «с отсрочкой», спустя какое-то время после выздоровления. Эти последствия еще мало изучены. Они проявляются вне зависимости от возраста. Об этом «Российской газете» рассказала невролог высшей категории, кандидат медицинских наук Неонила Фомина-Чертоусова.



Например, уже известно о проблемах, которые возникают с центральной нервной системой: коронавирусная инфекция может оставлять после себя такие неврологические симптомы, как ухудшение сна и поражения мышц, отметила невролог. Кроме того, при заражении на 6% увеличивается вероятность инсульта. Причём он может стать первым симптомом заболевания, а может произойти лишь через две-три недели. Постковидные хронические сосудистые нарушения могут также сопровождаться возбуждением, судорогами с утратой сознания, или, наоборот, сонливостью и апатией. Причина в том, что мозг в этом случае не получает в нужном объеме кислород из-за легочной недостаточности. Также описаны воспалительные заболевания спинного мозга из-за COVID-19. Кроме того, у человека с хронической сосудистой недостаточностью мозга и коронавирусом существует возможность развития деменции — без COVID-19 она развивается медленнее.



При этом невролог подчеркнула - в группе риска все, не зависимо от возраста. Так, у пожилых людей может обостриться болезнь Альцгеймера или Паркинсона, а у молодых — пострадать периферическая нервная система. В качестве примера Фомина-Чертоусова рассказала о случае, когда у человека с коронавирусом внезапно онемели кисти рук и стопы ног. В зоне риска находятся и люди с хроническими неврологическими болезнями, получающие подавляющую иммунную систему терапию.



Невролог посоветовала следовать рекомендациям по основному диагнозу, если все-таки человек с неврологическими или другими хроническими заболеваниями заразился коронавирусной инфекцией: «Вообще при любом хроническом недуге сейчас особенно важно следить за своим состоянием и следовать ранее назначенным врачебным рекомендациям. К примеру, тот, у кого сахарный диабет, должен вдвойне следить за диетой и своевременным приемом лекарств», - отметила она. Кроме того, нужно внимательно следить за состоянием здоровья и соблюдать противоэпидемические правила.



Ученые пытаются понять, как новая инфекция может сказаться на нервной системе человека. Ранее ученые из Медицинской школы при Бостонском университете выявили долгосрочные неврологические осложнения у больных коронавирусом. Так, у части изученных ими пациентов нашли дисфункцию мозга, а у некоторых — повреждение нервов или проблемы с движением. Российские медики еще осенью прошлого года отмечали, что переболевшие COVID-19 пациенты часто страдают от нарушения когнитивных способностей. Люди не могут вспомнить названия знакомых вещей, приходят не туда и забывают, зачем куда-то шли. Некоторые пациенты жалуются на потерю ощущения времени, например, когда целый час проходит для них как пять минут – по мнению врачей такие реакции связаны с общей интоксикацией организма, которая в первую очередь отражается на нервной системе.



На момент подготовки материала в мире зафиксировано 95 178 992 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 2 035 419 человек, вылечились 66 604 711 заразившихся. В России выявлено почти 3,57 миллиона пострадавших, она оказалась на четвертом месте после США, Индии, Бразилии. Рубеж в три миллиона пострадавших от коронавирусной инфекции пересекла Великобритания. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается во Франции, Турции, Италии, Испании, Германии. Более миллиона заразившихся – в Колумбии, Аргентине, Мексике, Польше, Иране, ЮАР, Украине, Перу.

