Происшествия

15 минут назад

Ельчанин нашел в туалете телефон

294
#кража
Ельчанин нашел в туалете телефон

Ранее смартфон там забыла женщина. На мужчину завели уголовное дело за кражу.

В начале декабря 2020 года в дежурную часть ОМВД России по городу Ельцу поступило заявление от ельчанки о том, что у неё похитили сотовый телефон.

- При проведении доследственной проверки сотрудники полиции установили, что потерпевшая отдыхала с друзьями в одном из городских кафе. Через некоторое время женщина вышла в туалет, где и забыла телефон стоимостью 22 690 рублей. Позже туда вошёл подозреваемый и, увидев оставленный на раковине сотовый телефон, решил забрать себе. Ельчанка в скором времени обнаружила пропажу, однако сама его найти не смогла, поэтому обратилась к полицейским, - сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.

В настоящий момент по данному факту СО ОМВД России по Ельцу возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину". Дело заведено на ранее судимого за имущественное преступление 22-летнего ельчанина. Он полностью признал свою вину, а похищенный сотовый телефон вернул заявительнице.
294
#кража

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