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45 минут назад

Ученые объяснили феномен повторного заражения COVID-19

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#коронавирус
Ученые объяснили феномен повторного заражения COVID-19

Международная группа ученых дала предположительное объяснение феномену повторного заражения COVID-19. По их гипотезе, коронавирус способен «прятаться» от иммунной системы в пузырьках, содержащихся в межклеточной жидкости — экзосомах, и «выходить наружу» после того, как организм справился с болезнью. 

Многие вирусы проникают в эти пузырьки в процессе распространения внутри хозяина. Что касается SARS-Cov-2, гистологический анализ образцов тканей умерших пациентов показал, что он может проникать в пузырьки межклеточной жидкости инфицированных клеток. Причем там были обнаружены не отдельные вирусные частицы, а целые массивы, сообщают «Известия».

«Эти выводы свидетельствуют о том, что существует возможность использования SARS-Cov-2 экзосомального клеточного транспорта в качестве способа распространения, и это служит потенциальным средством для реактивации вируса», заключили авторы работы. 

В пользу гипотезы говорят положительные результаты ПЦР-теста у людей, которые за несколько дней до этого при выписке из больницы показали два отрицательных результата, и шансы заразиться вновь были минимальны. У некоторых пациентов ПЦР-тест оказывается положительным спустя 4-17 дней после выписки. 
103
#коронавирус

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