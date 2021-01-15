Три дома на улице Стаханова останутся без воды

В выходные в трех домах на улице Стаханова не будет холодной воды.

Так, 16 января с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду жителям домов №№ 3, 5, 9 по улице Стаханова – цистерна с водой для питья и хозяйственных нужд подъедет к дому № 5.



Воду отключат из-за аварийных ремонтных работ – для устранения утечки на водоводе, а также замены запорной арматуры по адресу улица Стаханова, 9, сообщили в ЛГЭК.

