Общество

сегодня, 16:06

Три дома на улице Стаханова останутся без воды

2 603
#водоснабжение #отключения
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Три дома на улице Стаханова останутся без воды

В выходные в трех домах на улице Стаханова не будет холодной воды.  

Так, 16 января с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду жителям домов №№ 3, 5, 9 по улице Стаханова – цистерна с водой для питья и хозяйственных нужд подъедет к дому № 5.  

Воду отключат из-за аварийных ремонтных работ – для устранения утечки на водоводе, а также замены запорной арматуры по адресу улица Стаханова, 9, сообщили в ЛГЭК.
2 603
#водоснабжение #отключения
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Комментарии (2)

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