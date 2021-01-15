Липецкая область стала главной героиней YouTube-сериала

В Сети состоялась премьера увлекательного кино-блога о туристических достопримечательностях региона. Некоторые из них станут открытиями даже для коренных жителей.





Управление культуры и туризма Липецкой области и Центр развития культуры и туризма презентовали новый проект о красоте и «изюминках» Липецкой области. Релиз проекта о внутреннем туризме «Путешествуй дома» состоялся на YouTube. Аудиторию именной этой виртуальной площадки авторы проекта считают наиболее восприимчивой для подобных тревэл-блогов. Ролики ориентированы не только на жителей соседних регионов, которые могут выбрать Липецкую область для путешествий, но и на коренных жителей региона. Ведь во время съемок нашли новые места и варианты для увлекательного отдыха, которые малоизвестны даже липчанам.





Впрочем, это не просто проект, который показывает уникальность Липецкой Земли. С его помощью легко составить индивидуальный маршрут, в котором будет учтено все: достопримечательности, объекты показа, места отдыха и ночлега, а также организацию питания и активности. Можно сказать, что это своеобразный гайд по авторским путешествиям.

Мини-сериал «Путешествуй дома» состоит из восьми выпусков. Съемочная группа побывала в усадьбе Скорняково-Архангельское, на базе отдыха в Задонском районе, в сёлах Озерки и Архангельские Борки, в усадьбе «Старая Мельница», в Пальна-Михайловке, в ущелье Балалайка, селе Шипово, в заповеднике «Галичья гора», популярных загородных отелях, в деревне Барсуково, приехала в гости к казакам, а также заглянула в Елец и Задонск. Ролики проекта по качеству съемки и эмоциональности не уступают большинству работ популярных тревэл-блогеров. К слову, в сюжетах Липецкая область предстает перед зрителем буквально с высоты птичьего полета! Это позволили сделать сьемки и с квадрокоптера, и из корзины воздушного шара. Ведущая выпусков попробовала на себе все виды развлечений и отдыха, которые предлагают уголки липецкого края – от погружения в атмосферу фермерской деревни до стрельбы из лука в ставке археологического парка. Ролики получились искренними и позитивными. После съемок участники проекта сделали вывод, что и в Липецкой области можно прекрасно провести выходные или даже весь отпуск. Реально найти варианты на любой вкус и кошелек. Это сейчас крайне актуально.



– В 2020 году мы все оказались в условиях закрытых границ. Люди, которые привыкли каждый год планировать свой отдых в привычных направлениях, попали в ситуацию неопределенности и отсутствия альтернативы далёким путешествиям. Наш проект «Путешествуй дома» призван показать людям, что мы открыты для всех путешественников: туристических групп, самоорганизованных туристов, семей с детьми, молодежи! Сегодня в регионе огромное значение придается уровню оказания туристичексих услуг и у нас уже есть объекты, которые хорошо известны за пределами не только нашего региона, но и Черноземья тем, что соответствует современным стандартам обслуживания. Благодаря этому проекту гости и жители нашей области узнают новые интересные места, или увидят уже знакомые места по-новому, спланируют интересные выходные, а также могут проехать по готовому маршруту, – рассказала GOROD48 начальник управления культуры и туризма Кристина Наролина.



Пользователи YouTube уже оценили мини-сериал про Липецкую область:



– Поздравляю с таким началом путешествия по земле нашей Липецкой! Задонский район – один из самых красивых районов! Туристам есть что посмотреть, а нам есть чем гордиться!



– Посмотрел с удовольствием, спасибо!



– Прекрасна липецкая земля, но лучше всех Елец.



– Прикольно! Лайк, колокольчик :)





Липецкая область ждет вас!







Без возрастных ограничений.



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