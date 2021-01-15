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17 минут назад
РЖД отменяет тамбовский и белгородский поезда из-за пандемии
Поезда из Москвы в Черноземье прекратят железнодорожное сообщение в ближайшие дни.
В РЖД сообщили об изменениях периодичности ряда поездов на внутригосударственных маршрутах. Это связано со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
Причём часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать.
Фирменный поезд №31/32 «Тамбов — Москва» прекратит своё движение 20 января отправлением из Тамбова, а с 21 января отправлением из Москвы. Такие изменения связаны со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки, - сообщают на сайте РЖД.
Также поезд №99/100 "Белгород – Москва" отменяется отправлением из Белгорода с 14 января по 22 апреля по дням курсирования, кроме дат 18, 23 февраля, 4, 8 марта. Отправлением из Москвы с 15 января по 23 апреля по дням курсирования, кроме дат 19, 24 февраля, 5 и 9 марта.
Пассажирам будет предложено совершить поездки в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объёме все средства, потраченные на билет, - пишет информационное агентство Онлайн Тамбов.
Причём часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать.
Фирменный поезд №31/32 «Тамбов — Москва» прекратит своё движение 20 января отправлением из Тамбова, а с 21 января отправлением из Москвы. Такие изменения связаны со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки, - сообщают на сайте РЖД.
Также поезд №99/100 "Белгород – Москва" отменяется отправлением из Белгорода с 14 января по 22 апреля по дням курсирования, кроме дат 18, 23 февраля, 4, 8 марта. Отправлением из Москвы с 15 января по 23 апреля по дням курсирования, кроме дат 19, 24 февраля, 5 и 9 марта.
Пассажирам будет предложено совершить поездки в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объёме все средства, потраченные на билет, - пишет информационное агентство Онлайн Тамбов.