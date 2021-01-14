Культура
20 минут назад
Под Липецком провели старинный обряд - «грели пятки родителям»
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И даже непогода не помешала.
Как сообщает Липецкий областной центр культуры, народного творчества и кино, ни мороз, ни сильная метель не помешали вчера жителям села Крутогорье Липецкого района провести уникальный старинный обряд - «греть родителей», или, по другой версии, «греть пятки родителям».
Проводится он накануне Старого Нового года, по народному календарю, в «Васильев вечер».
- Местные жители собираются целыми семьями, жгут перед домом костры, а затем устраивают общую трапезу, - сообщили в Областном центре культуры. - Обряд зафиксировала специалист по нематериальному культурному наследию отдела традиционной народной культуры Мария Жучкова.
Фото - vk.com
Проводится он накануне Старого Нового года, по народному календарю, в «Васильев вечер».
- Местные жители собираются целыми семьями, жгут перед домом костры, а затем устраивают общую трапезу, - сообщили в Областном центре культуры. - Обряд зафиксировала специалист по нематериальному культурному наследию отдела традиционной народной культуры Мария Жучкова.
Фото - vk.com
1 288
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12.01.2021 09:04Культура
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