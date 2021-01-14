Культура

20 минут назад

Под Липецком провели старинный обряд - «грели пятки родителям»

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#Старый Новый год #обряд
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Под Липецком провели старинный обряд - «грели пятки родителям»

И даже непогода не помешала.

Как сообщает Липецкий областной центр культуры, народного творчества и кино, ни мороз, ни сильная метель не помешали вчера жителям села Крутогорье Липецкого района провести уникальный старинный обряд - «греть родителей», или, по другой версии, «греть пятки родителям».

Проводится он накануне Старого Нового года, по народному календарю, в «Васильев вечер».

- Местные жители собираются целыми семьями, жгут перед домом костры, а затем устраивают общую трапезу, - сообщили в Областном центре культуры. - Обряд зафиксировала специалист по нематериальному культурному наследию отдела традиционной народной культуры Мария Жучкова.

Фото - vk.com
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#Старый Новый год #обряд
1

Комментарии (1)

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7 минут назад
бред какой то.сектанты че ли
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