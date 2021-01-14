Коронавирус

51 минуту назад

За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечился 241 человек

410
#коронавирус
1
За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечился 241 человек

Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрированы 18 339 случаев новой коронавирусной инфекции, 13 575 человек выздоровели, 316 человек умерли, 4 448 — лечатся.

В больницах сегодня находятся 1 692 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция». Дома лечатся 2 756 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 155 случаев инфицирования коронавирусом. На первом месте традиционно Липецк — 66 заболевших, на втором Елец — 14 человек, на третьем Краснинский и Лебедянский районы — по 12 заболевших. В Усманском районе — 10, в Липецком районе — 9, в Грязинском районе — 8, в Задонском районе — 6, в Добровском районе — 5, в Данковском и Хлевенском районах — по 4 заболевших, в Добринском районе — 3, в Елецком и Чаплыгинском районах — по одному заболевшему.
410
#коронавирус
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецкую область доставят 50'000 доз вакцины от коронавируса
#коронавирус
38
В Липецкую область доставят 50'000 доз вакцины от коронавируса

сегодня, 14:31

Коронавирус
За сутки в Липецкой области подтверждены 155 случаев коронавирусной инфекции, четыре человека от COV...
#коронавирус
5
За сутки в Липецкой области подтверждены 155 случаев коронавирусной инфекции, четыре человека от COV...

сегодня, 12:09

Коронавирус
Новое о коронавирусе к 14 января: медики назвали симптомы «британского» SARS-CoV-2 у детей
#коронавирус
2
Новое о коронавирусе к 14 января: медики назвали симптомы «британского» SARS-CoV-2 у детей

сегодня, 08:30

Коронавирус
На втором месте по официально зарегистрированным за сутки случаям COVID-19 оказался Усманский район
#коронавирус
4
На втором месте по официально зарегистрированным за сутки случаям COVID-19 оказался Усманский район

вчера, 14:24

Коронавирус
За сутки в Липецкой области подтверждены 163 случая коронавирусной инфекции, шесть человек от COVID-...
#коронавирус
8
За сутки в Липецкой области подтверждены 163 случая коронавирусной инфекции, шесть человек от COVID-...

вчера, 11:07

Коронавирус
Новое о коронавирусе к 13 января: SARS-CoV-2 предложили уничтожать радиацией
#коронавирус
9
Новое о коронавирусе к 13 января: SARS-CoV-2 предложили уничтожать радиацией

вчера, 08:56

Коронавирус