51 минуту назад
За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечился 241 человек
Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрированы 18 339 случаев новой коронавирусной инфекции, 13 575 человек выздоровели, 316 человек умерли, 4 448 — лечатся.
За последние сутки в регионе подтверждены 155 случаев инфицирования коронавирусом. На первом месте традиционно Липецк — 66 заболевших, на втором Елец — 14 человек, на третьем Краснинский и Лебедянский районы — по 12 заболевших. В Усманском районе — 10, в Липецком районе — 9, в Грязинском районе — 8, в Задонском районе — 6, в Добровском районе — 5, в Данковском и Хлевенском районах — по 4 заболевших, в Добринском районе — 3, в Елецком и Чаплыгинском районах — по одному заболевшему.