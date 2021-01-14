За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечился 241 человек

Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрированы 18 339 случаев новой коронавирусной инфекции, 13 575 человек выздоровели, 316 человек умерли , 4 448 — лечатся.

В больницах сегодня находятся 1 692 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция». Дома лечатся 2 756 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 155 случаев инфицирования коронавирусом. На первом месте традиционно Липецк — 66 заболевших, на втором Елец — 14 человек, на третьем Краснинский и Лебедянский районы — по 12 заболевших. В Усманском районе — 10, в Липецком районе — 9, в Грязинском районе — 8, в Задонском районе — 6, в Добровском районе — 5, в Данковском и Хлевенском районах — по 4 заболевших, в Добринском районе — 3, в Елецком и Чаплыгинском районах — по одному заболевшему.