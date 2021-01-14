Коронавирус
сегодня, 12:09
За сутки в Липецкой области подтверждены 155 случаев коронавирусной инфекции, четыре человека от COVID-19 умерли
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Выздоровел после перенесенной болезни 241 человек.
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 155 новых случаев коронавирусной инфекции, 241 человек после перенесенного COVID-19 выздоровел, четыре человека от болезни умерли. Об этом сообщает сайт Стопкоронавирус.рф.
С начала эпидемии в Липецкой области коронавирсная инфекция выявлена у 18 339 человек, 13 575 из них выздоровели, 316 – умерли.
В России 13 января выявлены 24 763 случаев коронависрной инфекции, выздоровели 27 956 человек, 570 человек от COVID-19 умерли.
С начала эпидемии в Российской Федерации выявлены 3 495 816 случаев коронавирусной инфекции, 2 882 044 человек выздоровели, 63 940 человек от COVID-19 умерли.
С начала эпидемии в Липецкой области коронавирсная инфекция выявлена у 18 339 человек, 13 575 из них выздоровели, 316 – умерли.
В России 13 января выявлены 24 763 случаев коронависрной инфекции, выздоровели 27 956 человек, 570 человек от COVID-19 умерли.
С начала эпидемии в Российской Федерации выявлены 3 495 816 случаев коронавирусной инфекции, 2 882 044 человек выздоровели, 63 940 человек от COVID-19 умерли.
3 1075
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