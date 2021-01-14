Коронавирус

сегодня, 12:09

За сутки в Липецкой области подтверждены 155 случаев коронавирусной инфекции, четыре человека от COVID-19 умерли

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#коронавирус
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За сутки в Липецкой области подтверждены 155 случаев коронавирусной инфекции, четыре человека от COVID-19 умерли

Выздоровел после перенесенной болезни 241 человек.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 155 новых случаев коронавирусной инфекции, 241 человек после перенесенного COVID-19 выздоровел, четыре человека от болезни умерли. Об этом сообщает сайт Стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии в Липецкой области коронавирсная инфекция выявлена у 18 339 человек, 13 575 из них выздоровели, 316 – умерли.

В России 13 января выявлены 24 763 случаев коронависрной инфекции, выздоровели  27 956 человек, 570 человек от COVID-19 умерли.

С начала эпидемии в Российской Федерации выявлены 3 495 816 случаев коронавирусной инфекции, 2 882 044 человек выздоровели,  63 940 человек от COVID-19 умерли.
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#коронавирус
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Комментарии (3)

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Капитан

56 минут назад
Вопрос Ильину, вам на этот вопрос ни кто не ответит, вся власть в подполье.
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Вопрос Ильину

сегодня, 12:38
Кроме ковида есть остальные болезни с которыми поликлиники явно не справляются. Какая проблема организовать прием по полюсам в медцентрах с целью разгрузки поликлиник
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Норм

сегодня, 12:15
Стабильность какая-никакая..
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