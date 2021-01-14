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Дело о ДТП, в котором погиб 22-летний парень, передано в суд

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#ДТП
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Дело о ДТП, в котором погиб 22-летний парень, передано в суд

38-летней липчанке грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, 28 июля прошлого года в Липецке на 12-м километре дороги «Восточный обход промышленной зоны Липецка» 38-летняя женщина, управляя автомобилем «Шкода Октавия», допустила столкновение с автомобилем «ВАЗ-21060» под управлением 72-летнего водителя и с автомобилем «Лада-210740» под управлением 22-летнего водителя. В результате аварии погиб 22-летний водитель «Лады», женщина-водитель «Шкоды» с различными травмами госпитализирована в ЛГБ №4.

28 июля 2.jpg

ДТП с участием двух «ВАЗов» и «Шкоды» произошло около семи утра у СНТ «Дачный-5». Как рассказали GOROD48 в пресс-службы прокуратуры Липецкой области, в ходе следствия было установлено, что автомобиль «Шкода» двигался со скоростью около 100 километров час при ограничении в 90 километров в час. Женщина неважно себя чувствовала и отвлеклась от управления автомобилем. Иномарка сначала врезалась в движущийся впереди в попутном направлении «ВАЗ-21060», после чего машина пересекла сплошную разметку и выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Лада-210740». 22-летний водитель этого автомобиля получил множество травм: челюстно-лицевую травму, тупые травмы, живота грудной клетки и таза, разрыв печени, от чего скончался на месте ДТП.

12 января прокуратурой Левобережного района Липецка утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению липчанки по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Обвиняемая свою вину в совершении преступления признала полностью. Теперь её грозит наказание в виде принудительных работ на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.


2 1362
#ДТП
4

Комментарии (2)

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г елик

21 минуту назад
Соскочит на поселок
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Кристина

53 минуты назад
Вы со сроками ничего не напутали???
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