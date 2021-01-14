Общество
сегодня, 14:04
Дело о ДТП, в котором погиб 22-летний парень, передано в суд
38-летней липчанке грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, 28 июля прошлого года в Липецке на 12-м километре дороги «Восточный обход промышленной зоны Липецка» 38-летняя женщина, управляя автомобилем «Шкода Октавия», допустила столкновение с автомобилем «ВАЗ-21060» под управлением 72-летнего водителя и с автомобилем «Лада-210740» под управлением 22-летнего водителя. В результате аварии погиб 22-летний водитель «Лады», женщина-водитель «Шкоды» с различными травмами госпитализирована в ЛГБ №4.
ДТП с участием двух «ВАЗов» и «Шкоды» произошло около семи утра у СНТ «Дачный-5». Как рассказали GOROD48 в пресс-службы прокуратуры Липецкой области, в ходе следствия было установлено, что автомобиль «Шкода» двигался со скоростью около 100 километров час при ограничении в 90 километров в час. Женщина неважно себя чувствовала и отвлеклась от управления автомобилем. Иномарка сначала врезалась в движущийся впереди в попутном направлении «ВАЗ-21060», после чего машина пересекла сплошную разметку и выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Лада-210740». 22-летний водитель этого автомобиля получил множество травм: челюстно-лицевую травму, тупые травмы, живота грудной клетки и таза, разрыв печени, от чего скончался на месте ДТП.
12 января прокуратурой Левобережного района Липецка утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению липчанки по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Обвиняемая свою вину в совершении преступления признала полностью. Теперь её грозит наказание в виде принудительных работ на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
ДТП с участием двух «ВАЗов» и «Шкоды» произошло около семи утра у СНТ «Дачный-5». Как рассказали GOROD48 в пресс-службы прокуратуры Липецкой области, в ходе следствия было установлено, что автомобиль «Шкода» двигался со скоростью около 100 километров час при ограничении в 90 километров в час. Женщина неважно себя чувствовала и отвлеклась от управления автомобилем. Иномарка сначала врезалась в движущийся впереди в попутном направлении «ВАЗ-21060», после чего машина пересекла сплошную разметку и выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Лада-210740». 22-летний водитель этого автомобиля получил множество травм: челюстно-лицевую травму, тупые травмы, живота грудной клетки и таза, разрыв печени, от чего скончался на месте ДТП.
12 января прокуратурой Левобережного района Липецка утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению липчанки по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Обвиняемая свою вину в совершении преступления признала полностью. Теперь её грозит наказание в виде принудительных работ на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
г елик
Кристина