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Четырехлетняя девочка выбежала на дорогу и попала под машину

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#авария #ДТП
Четырехлетняя девочка выбежала на дорогу и попала под машину

Ребенок госпитализирован.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области один человек погиб, девять - получили травмы.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 28 июля в Липецке на дороге Восточный обход 38-летняя женщина, управляя автомобилем «Шкода Октавия», допустила столкновение с автомобилем «ВАЗ-21060» под управлением 72-летнего водителя и с автомобилем «Лада-210740» под управлением 22-летнего водителя. В результате аварии погиб водитель «Лады», женщина-водитель «Шкоды» с различными травмами госпитализирована в ЛГБ №4.

По предварительной версии, автомобиль «Шкода» выехал на полосу встречного движения. 

На улице Ильича столкнулись две «Лады Калина». В аварии пострадали оба водителя и два пассажира первой «Лады». Всем им госпитализация не понадобилась.   

На улице  Маяковского 20-летний водитель «Дэу Нексия» сбил 13-летнего велосипедиста. Подросток доставлен в областную детскую больницу, после оказания медицинской помощи отпущен.

В Чаплыгине на улице Советской автомобиль «Хендай Солярис» при произвольном движении наехал на 31-летнюю женщину. Пострадавшая обратилась в ГУЗ «Чаплыгинская РБ», после оказания помощи отпущена.
В Ельце на улице Транспортной 28-летний водитель «Рено Логан» допустил наезд на четырехлетнюю девочку. 

По предварительным сведениям, девочка во время прогулки с взрослым вырвалась и побежала на проезжую часть. Девочка госпитализирована в ГУЗ «Елецкая городская детская больница».

28 июля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2504 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены девять водителей водителей, за неиспользование ремней безопасности – 51.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрированоы 2106 случаев превышения скорости.

Также зафиксировано 23 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП

Комментарии (1)

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Грузчик

38 минут назад
В Чаплыгине автомобиль Хендай Солярис при ПРОИЗВОЛЬНОМ ????? движении.......Это как ????
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