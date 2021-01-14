Новое о коронавирусе к 14 января: медики назвали симптомы «британского» SARS-CoV-2 у детей

У большинства заболевших детей врачи отмечали быструю утомляемость и усталость.



У детей, которые заразились «британским» штаммом вируса SARS-CoV-2 медики выявили ряд отличительных симптомов, сообщает Express. Как отмечает издание, большинство заболевших детей страдают от усталости, а многие из них также становятся замкнутыми. У заразившихся младенцев, напротив, во время заболевания куда чаще происходят приступы истерик и плача. Около 53% заболевших жалуются на головную боль. При этом у них также может болеть живот. Потому врачи рекомендуют родителям спрашивать своих сыновей и дочерей, не болит ли у них голова, если у них возникает боль в животе. Почти у половины детей, которые заболели «британским» штаммом SARS-CoV-2, температура превышает 37 градусов. На наличие инфекции в организме может указывать также больное горло, около 35% заболевших страдают от потери аппетита. Чаще всего с этим сталкиваются малыши в возрасте до года.



В середине декабря прошлого года стало известно о новой мутации коронавируса, которую выявили в Британии. Позже британские власти подтвердили, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Практически сразу старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани предупредила о большей опасности «британского» штамма вируса SARS-CoV-2 для детей. По ее словам, новая мутация коронавируса оказалась более заразна для детей и подростков до 19 лет, так как с большей вероятностью может спровоцировать симптомы в этой возрастной группе. Такое же мнение высказал и ее коллега, профессор лондонского Имперского колледжа Нил Фергюсон – по его словам медики начали фиксировать новый штамм коронавируса среди детей в возрасте до 15 лет чаще, чем его предшественника. Ученые предположили – причина в том, что новый вариант вируса отличается от старого особенностями проникновения в клетки человеческого организма. Так, ранее известному штамму было сложнее связываться с рецептором АСЕ2 - именно через него многие вирусы проникают в клетку. У взрослых людей в верхних дыхательных путях много АСЕ2, поэтому они заражались быстрее. У новой мутации оказалась большая способность попадать в клетки, и дети оказались восприимчивы к нему так же, как и взрослые.



В целом наиболее распространенным симптомом коронавирусной инфекции у детей является нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщали в Роспотребнадзоре. Там подчеркнули, что данный признак болезни встречаются у несовершеннолетних даже при отсутствии других признаков ОРВИ.



Ученые раскрыли происхождение нового вируса SARS-CoV-2



Ученые из Кембриджского университета и института Пирбрайта выявили ключевые изменения SARS-CoV-2, которые сделали вирус патогенным для человека. Их исследование опубликовано в журнале PLOG Biology, сообщают РИА Новости. К появлению опасного для человека коронавируса SARS-CoV-2 привели ключевые генетические изменения. При том, генетические адаптации оказались аналогичны тем, что вызвали вспышку атипичной пневмонии SARS в 2002-2003 годах.



Исследователи провели сравнительный анализ SARS-CoV-2 с похожим на него на 96% вирусом RaTG13. Они поменяли местами области S-белка («шипа»), который ответственен за связывание вируса с клеточными рецепторами человека ACE2. Эксперимент показал: с областями RaTG13 вирус SARS-CoV-2 не смог связываться с ACE2, а вирус RaTG13 с «шипами», напротив, эффективно связывался с рецепторами клетки. Ученые сделали выводы, что изменения в S-белке SARS-CoV-2 объясняются эволюционно – они происходили исторически. Именно это объясняет тот факт, что вирусом был преодолен видовой барьер. Исследователи также выяснили, что «шип» SARS-CoV-2 слабее всего связывается с рецепторами летучих мышей и птиц, что может служить подтверждением гипотезы о мутации спайк-белка при переходе с летучих мышей на людей, возможно, через промежуточного хозяина.



На момент подготовки материала в мире зафиксировано 92 170 189 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 1 973 998 человек, вылечились 65 991 707 заразившихся. В России выявлено 3,47 миллиона пострадавших, она оказалась на четвертом месте после США, Индии, Бразилии. Рубеж в три миллиона пострадавших от коронавирусной инфекции пересекла Великобритания. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается во Франции, Турции, Италии, Испании. Более миллиона заразившихся – в Германии, Колумбии, Аргентине, Мексике, Польше, Иране, ЮАР, Украине, Перу.





