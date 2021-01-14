Коронавирус

38 минут назад

Новое о коронавирусе к 14 января: медики назвали симптомы «британского» SARS-CoV-2 у детей

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#коронавирус
Новое о коронавирусе к 14 января: медики назвали симптомы «британского» SARS-CoV-2 у детей

У большинства заболевших детей врачи отмечали быструю утомляемость и усталость. 

У детей, которые заразились «британским» штаммом вируса SARS-CoV-2 медики выявили ряд отличительных симптомов, сообщает Express. Как отмечает издание, большинство заболевших детей страдают от усталости, а многие из них также становятся замкнутыми. У заразившихся младенцев, напротив, во время заболевания куда чаще происходят приступы истерик и плача. Около 53% заболевших жалуются на головную боль. При этом у них также может болеть живот. Потому врачи рекомендуют родителям спрашивать своих сыновей и дочерей, не болит ли у них голова, если у них возникает боль в животе. Почти у половины детей, которые заболели «британским» штаммом SARS-CoV-2, температура превышает 37 градусов. На наличие инфекции в организме может указывать также больное горло, около 35% заболевших страдают от потери аппетита. Чаще всего с этим сталкиваются малыши в возрасте до года.  

В середине декабря прошлого года стало известно о новой мутации коронавируса, которую выявили в Британии. Позже британские власти подтвердили, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Практически сразу старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани предупредила о большей опасности «британского» штамма вируса SARS-CoV-2 для детей. По ее словам, новая мутация коронавируса оказалась более заразна для детей и подростков до 19 лет, так как с большей вероятностью может спровоцировать симптомы в этой возрастной группе. Такое же мнение высказал и ее коллега, профессор лондонского Имперского колледжа Нил Фергюсон – по его словам медики начали фиксировать новый штамм коронавируса среди детей в возрасте до 15 лет чаще, чем его предшественника. Ученые предположили – причина в том, что новый вариант вируса отличается от старого особенностями проникновения в клетки человеческого организма. Так, ранее известному штамму было сложнее связываться с рецептором АСЕ2 - именно через него многие вирусы проникают в клетку. У взрослых людей в верхних дыхательных путях много АСЕ2, поэтому они заражались быстрее. У новой мутации оказалась большая способность попадать в клетки, и дети оказались восприимчивы к нему так же, как и взрослые. 

В целом наиболее распространенным симптомом коронавирусной инфекции у детей является нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщали в Роспотребнадзоре. Там подчеркнули, что данный признак болезни встречаются у несовершеннолетних даже при отсутствии других признаков ОРВИ. 

Ученые раскрыли происхождение нового вируса SARS-CoV-2 

Ученые из Кембриджского университета и института Пирбрайта выявили ключевые изменения SARS-CoV-2, которые сделали вирус патогенным для человека. Их исследование опубликовано в журнале PLOG Biology, сообщают РИА Новости. К появлению опасного для человека коронавируса SARS-CoV-2 привели ключевые генетические изменения. При том, генетические адаптации оказались аналогичны тем, что вызвали вспышку атипичной пневмонии SARS в 2002-2003 годах. 

Исследователи провели сравнительный анализ SARS-CoV-2 с похожим на него на 96% вирусом RaTG13. Они поменяли местами области S-белка («шипа»), который ответственен за связывание вируса с клеточными рецепторами человека ACE2. Эксперимент показал: с областями RaTG13 вирус SARS-CoV-2 не смог связываться с ACE2, а вирус RaTG13 с «шипами», напротив, эффективно связывался с рецепторами клетки. Ученые сделали выводы, что изменения в S-белке SARS-CoV-2 объясняются эволюционно – они происходили исторически. Именно это объясняет тот факт, что вирусом был преодолен видовой барьер. Исследователи также выяснили, что «шип» SARS-CoV-2 слабее всего связывается с рецепторами летучих мышей и птиц, что может служить подтверждением гипотезы о мутации спайк-белка при переходе с летучих мышей на людей, возможно, через промежуточного хозяина. 

На момент подготовки материала в мире зафиксировано 92 170 189 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 1 973 998 человек, вылечились 65 991 707 заразившихся. В России выявлено 3,47 миллиона пострадавших, она оказалась на четвертом месте после США, Индии, Бразилии. Рубеж в три миллиона пострадавших от коронавирусной инфекции пересекла Великобритания. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается во Франции, Турции, Италии, Испании. Более миллиона заразившихся – в Германии, Колумбии, Аргентине, Мексике, Польше, Иране, ЮАР, Украине, Перу. 

 
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#коронавирус

Комментарии (1)

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Во как.

14 минут назад
А наши медики читают эти статьи? При обращении или вызови врача на дом ребёнку ставят диагноз ОРВИ или отравление при таких симптомах. Моло того если ребёнок ещё не говорит или плохо говорит.
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