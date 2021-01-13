Коронавирус

23 минуты назад

На втором месте по официально зарегистрированным за сутки случаям COVID-19 оказался Усманский район

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#коронавирус
На втором месте по официально зарегистрированным за сутки случаям COVID-19 оказался Усманский район

Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрированы 18 184 случая новой коронавирусной инфекции, 13 334 человека выздоровели, 312 человек умерли, 4 538 — лечатся.

В больницах сегодня находятся 1 626 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Лечатся дома 2 912 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 163 случая инфицирования коронавирусом. Больше половины из них в Липецке — 89 заболевших. На второе место по количеству заболевших неожиданно вышел Усманский район — 33 человека. На третьем с большим отрывом находится Липецкий район — 9 заболевших. В Грязинском районе — 5, в Ельце, Елецком и Чаплыгинском районах — по 4 заболевших, в Воловском, Добринском и Краснинском районах — по 3, в Добровском районе — 2, в Данковском, Измалковском, Лебедянском, и Тербунском районах — по одному заболевшему.
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#коронавирус

Комментарии (1)

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Гадалка

9 минут назад
Мазо,продай тойоту камри за 2,6млн.руб. и наведи порядок у себя в здравоохранении.
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