Общество
сегодня, 13:24
Животные Липецкого зоопарка съели за год 26 тонн мяса
Вопрос о рационе встал из-за ёлок.
Как рассказали сегодня на странице Липецкого зоопарка в Инстаграм, за год животные зоопарка съедают 26 тонн мяса, более 4 тонн рыбы, 32,5 тонны овощей, 52 тонны сена. И это далеко не полный список, есть много других кормов, которые необходимы животным – всего их более 100 наименований.
Сотрудники кормокухни ежедневно готовят для более чем 3000 особей 320 видов животных каши, супы, компоты и кисели. Это помимо свежих мяса, рыбы, фруктов и овощей, сухого и замоченного зерна.
Вопрос о рационе животных каждый год остро встаёт после сообщения о том, что обитателей зверинца угощают новогодними ёлками – многие липчане взбудоражены таким фактом.
- Определенное количество 100-150 непроданных елок мы берем для наших животных от предпринимателей 30 - 31 декабря только в качестве витаминной и минеральной добавки, - отмечают в зоопарке. - Хвоя богата витамином С, каротином, и полезными аминокислотами. Наши питомцы могут обгладывать кору, лакомиться хвоей. Но эти пушистые деревья не являются основным кормом для них, ели и сосны это полезный десерт для животных как в природе, так и в зоопарке.
Сотрудники кормокухни ежедневно готовят для более чем 3000 особей 320 видов животных каши, супы, компоты и кисели. Это помимо свежих мяса, рыбы, фруктов и овощей, сухого и замоченного зерна.
Вопрос о рационе животных каждый год остро встаёт после сообщения о том, что обитателей зверинца угощают новогодними ёлками – многие липчане взбудоражены таким фактом.
- Определенное количество 100-150 непроданных елок мы берем для наших животных от предпринимателей 30 - 31 декабря только в качестве витаминной и минеральной добавки, - отмечают в зоопарке. - Хвоя богата витамином С, каротином, и полезными аминокислотами. Наши питомцы могут обгладывать кору, лакомиться хвоей. Но эти пушистые деревья не являются основным кормом для них, ели и сосны это полезный десерт для животных как в природе, так и в зоопарке.
Дафна
Николай