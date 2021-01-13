Общество

сегодня, 13:24

Животные Липецкого зоопарка съели за год 26 тонн мяса

2 411
#зоопарк
3
Животные Липецкого зоопарка съели за год 26 тонн мяса

Вопрос о рационе встал из-за ёлок.

Как рассказали сегодня на странице Липецкого зоопарка в Инстаграм, за год животные зоопарка съедают 26 тонн мяса, более 4 тонн рыбы, 32,5 тонны овощей, 52 тонны сена. И это далеко не полный список, есть много других кормов, которые необходимы животным – всего их более 100 наименований.

Сотрудники кормокухни ежедневно готовят для более чем 3000 особей 320 видов животных каши, супы, компоты и кисели. Это помимо свежих мяса, рыбы, фруктов и овощей, сухого и замоченного зерна.


Вопрос о рационе животных каждый год остро встаёт после сообщения о том, что  обитателей зверинца угощают новогодними ёлками – многие липчане взбудоражены таким фактом.

- Определенное количество 100-150 непроданных елок мы берем для наших животных от предпринимателей 30 - 31 декабря только в качестве витаминной и минеральной добавки, - отмечают в зоопарке. - Хвоя богата витамином С, каротином, и полезными аминокислотами. Наши питомцы могут обгладывать кору, лакомиться хвоей. Но эти пушистые деревья не являются основным кормом для них, ели и сосны это полезный десерт для животных как в природе, так и в зоопарке.


2 411
#зоопарк
3

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Дафна

38 минут назад
Мясо для тигра посчитали?
ответить

Николай

39 минут назад
Вспомнил Кавказскую пленницу: Пиши с новой строчки: «Обед». Подчеркни. «От супа отказалась» В скобках: «Суп харчо». — «Три порции шашлыка — выбросила в пропасть». — «Вино. Разбила… две бутылки». — Три! — Пиши «три».
ответить

Еще в рубрике

Беременным и пьяным запрещено: медик дал советы на Крещение
#Крещение #купания
5
Беременным и пьяным запрещено: медик дал советы на Крещение

53 минуты назад

Общество
40-летняя женщина получила сертификат на материнский капитал на фиктивного ребёнка
#мошенничество
40-летняя женщина получила сертификат на материнский капитал на фиктивного ребёнка

53 минуты назад

Общество
В Липецкой области прорубили первую крещенскую купель
#Крещение #купель
2
В Липецкой области прорубили первую крещенскую купель

сегодня, 13:38

Общество
«Елец может и должен быть «открыточным» городом»
#Елец #реконструкция #реставрация
4
«Елец может и должен быть «открыточным» городом»

сегодня, 13:35

Общество
Заключенные елецкой колонии сделали 20 остановочных павильонов для города
#УФСИН #павильоны
7
Заключенные елецкой колонии сделали 20 остановочных павильонов для города

сегодня, 13:08

Общество
В Липецке ищут волонтёров для обустройства крещенской купели
#Крещение
7
В Липецке ищут волонтёров для обустройства крещенской купели

сегодня, 12:33

Общество