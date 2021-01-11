Липецкие верблюды и ламы едят новогодние ёлки

Сосны в зверинец привезли торговцы с ёлочных базаров.

Как сообщила GOROD48 заведующая просветительским отделом Липецкого зоопарка Ольга Кривошеева, копытных в зверинце сейчас угощают традиционной витаминной новогодней подкормкой – новогодними соснами. Хвою и кору сейчас едят верблюды, ламы, пони и крупные лошади. В зоопарке добавили, что ёлки для копытных - не основная еда, а только витаминная добавка. Положенный рацион животные получают в полном объёме, и поэтому сосен им нужно совсем немного.



Сосны в зоопарк сразу после наступления Нового года привезли частники, которые не реализовали свои деревья на ёлочных базарах. Сейчас ёлок в зоопарке достаточно, и больше их просят не привозить.



Кстати, хвоя для животных – ценнейший источник многих биологически активных веществ. Она богата дубильными и смолистыми веществами, эфирными маслами, макро- и микроэлементами, фитонцидами и фитогормонами, антиоксидантами, в ней много каротина, кобальта, железа, марганца, меди, алюминия. Основной витамин, который содержится в хвое — аскорбиновая кислота. Причём максимальное количество витамина С именно в зимней хвое.