Общество

58 минут назад

Липецкие верблюды и ламы едят новогодние ёлки

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#зоопарк #Новый год
Липецкие верблюды и ламы едят новогодние ёлки

Сосны в зверинец привезли торговцы с ёлочных базаров.

Как сообщила GOROD48 заведующая просветительским отделом Липецкого зоопарка Ольга Кривошеева, копытных в зверинце сейчас угощают традиционной витаминной новогодней подкормкой – новогодними соснами. Хвою и кору сейчас едят верблюды, ламы, пони и крупные лошади. В зоопарке добавили, что ёлки для копытных - не основная еда, а только витаминная добавка. Положенный рацион животные получают в полном объёме, и поэтому сосен им нужно совсем немного. 

Сосны в зоопарк сразу после наступления Нового года привезли частники, которые не реализовали свои деревья на ёлочных базарах. Сейчас ёлок в зоопарке достаточно, и больше их просят не привозить. 

Кстати, хвоя для животных – ценнейший источник многих биологически активных веществ. Она богата дубильными и смолистыми веществами, эфирными маслами, макро- и микроэлементами, фитонцидами и фитогормонами, антиоксидантами, в ней много каротина, кобальта, железа, марганца, меди, алюминия. Основной витамин, который содержится в хвое — аскорбиновая кислота. Причём максимальное количество витамина С именно в зимней хвое.
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#зоопарк #Новый год

Комментарии (5)

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ded

24 минуты назад
а кому щас легко?
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Ваш

30 минут назад
При Сталине люди лебеду ели
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Reg

35 минут назад
Каждый год про это, не надоело
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Голодный Котэ

44 минуты назад
Иди поешь елок на помойке
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Конституция

49 минут назад
Скоро и нас переведут на эти витамины.
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