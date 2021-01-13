Общество
сегодня, 11:54
Энергетики до конца так и не выяснили причину парения в центре Липецка
Сейчас они ликвидируют утечку в доме № 3 по улице Ворошилова.
Накануне сотрудники сразу двух организаций липецкого филиала ПАО «Квадра» и ЛГЭК откачивали воду из колодцев в центре Липецка. На месте сильно парило. Специалисты обоих компаний взяли жидкость на пробу, чтобы выяснить, питьевая она или нет. Дело в том, что за питьевую воду отвечает ЛГЭК.
В компании ЛГЭК сегодня подтвердили, что пробы показали утечку питьевой воды, но не только.
— Компания ЛГЭК совместно с управляющей компанией, обслуживающей дом № 3 на улице Ворошилова, предпринимает все усилия по устранению скрытой утечки на водопроводном вводе в жилой дом, которую планируется устранить в кратчайшие сроки. Кроме того, при этом в ходе работ выявлена утечка и на сетях горячего водоснабжения, которые компания ЛГЭК не обслуживает, — сообщила пресс-секретарь ЛГЭК Наталья Молоканова.
Однако в компании «Квадра», после проведенной проверки, утечек не зафиксировали.
— Совместное обследование, в том числе лабораторный анализ проб воды, показало, что повреждений теплосетей «Квадры» на этом участке нет, — сообщил пресс-секретарь липецкого филиала ПАО «Квадра» Сергей Панарин.
Чьи сети еще могут быть в центре Липецка в энергокомпаниях ответить затруднились.
В компании ЛГЭК сегодня подтвердили, что пробы показали утечку питьевой воды, но не только.
— Компания ЛГЭК совместно с управляющей компанией, обслуживающей дом № 3 на улице Ворошилова, предпринимает все усилия по устранению скрытой утечки на водопроводном вводе в жилой дом, которую планируется устранить в кратчайшие сроки. Кроме того, при этом в ходе работ выявлена утечка и на сетях горячего водоснабжения, которые компания ЛГЭК не обслуживает, — сообщила пресс-секретарь ЛГЭК Наталья Молоканова.
Однако в компании «Квадра», после проведенной проверки, утечек не зафиксировали.
— Совместное обследование, в том числе лабораторный анализ проб воды, показало, что повреждений теплосетей «Квадры» на этом участке нет, — сообщил пресс-секретарь липецкого филиала ПАО «Квадра» Сергей Панарин.
Чьи сети еще могут быть в центре Липецка в энергокомпаниях ответить затруднились.
Липчанка
Skrip
А
Городской
ёпт
Первомайская 38
Лодочник
Меня зовут Гиви...
Когда это кончится?
Во дела