Общество

сегодня, 11:54

Энергетики до конца так и не выяснили причину парения в центре Липецка

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#порыв #пар #сети
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Энергетики до конца так и не выяснили причину парения в центре Липецка

Сейчас они ликвидируют утечку в доме № 3 по улице Ворошилова.

Накануне сотрудники сразу двух организаций липецкого филиала ПАО «Квадра» и ЛГЭК откачивали воду из колодцев в центре Липецка. На месте сильно парило. Специалисты обоих компаний взяли жидкость на пробу, чтобы выяснить, питьевая она или нет. Дело в том, что за питьевую воду отвечает ЛГЭК.

В компании ЛГЭК сегодня подтвердили, что пробы показали утечку питьевой воды, но не только.

— Компания ЛГЭК совместно с управляющей компанией, обслуживающей дом № 3 на улице Ворошилова, предпринимает все усилия по устранению скрытой утечки на водопроводном вводе в жилой дом, которую планируется устранить в кратчайшие сроки. Кроме того, при этом в ходе работ выявлена утечка и на сетях горячего водоснабжения, которые компания ЛГЭК не обслуживает, — сообщила пресс-секретарь ЛГЭК Наталья Молоканова.

Однако в компании «Квадра», после проведенной проверки, утечек не зафиксировали.

— Совместное обследование, в том числе лабораторный анализ проб воды, показало, что повреждений теплосетей «Квадры» на этом участке нет, — сообщил пресс-секретарь липецкого филиала ПАО «Квадра» Сергей Панарин.

Чьи сети еще могут быть в центре Липецка в энергокомпаниях ответить затруднились. 
10 767
#порыв #пар #сети
1

Комментарии (11)

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Липчанка

20 минут назад
Просто было незаконное подключение. А сейчас ищут козла отпущения
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Skrip

47 минут назад
Йеллоустонская кальдера не меньше
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А

48 минут назад
Вдруг липецкий вулкан проснулся?
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Городской

52 минуты назад
Тут надо идиотом быть, что б не понять что утечка холодной воды. Я хоть и далёк от этого, но уверен если бы была проблема утечки у горячей воды, то у них и давление выше и температуры, то уже давно бы за столько дней все бы смыло.
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ёпт

57 минут назад
Там рядом по Барашева, когда идёшь по тротуару в районе стадиона, всё время парит
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Первомайская 38

58 минут назад
Горячей воды и отопления НЕТ! Сколько этот бардак будет продолжаться?????
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Лодочник

58 минут назад
На начало января выяснилось, что новый год, это хорошо подзабытый старый,а местами даже и подзабитый старый. Боже, кто там работает то? Просто одежды протирающие стулья?
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Меня зовут Гиви...

сегодня, 12:13
Очередной раз доказывает высокий уровень эфективных менеджеров, по перетыкиванию. Да вандалы это....спроси у мера.
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Когда это кончится?

сегодня, 12:13
Каждый день порывы, аварии,отключения воды, ужас какой-то. Чем летом занимались? Зато платёжки бешеные
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Во дела

сегодня, 12:07
Как денги и платёжки приносить есть хозяин а чья труба нет не кого. Проводите тендор кто меньше даст того и труба.
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