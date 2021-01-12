Общество

50 минут назад

Энергетики разбираются с загадочным парением в центре Липецка

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#энергетики #вода #пар
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Пар идет рядом с новогодней инсталляцией «Тоннель желаний».

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В сквере Ворошилова сейчас работают сразу несколько бригад от ЛГЭК и липецкого филиала ПАО «Квадра». Энергетики откачивают воду из тепловых колодцев. Так как на улице минусовые температуры - сильно парит. Что случилось, пока не известно.





— Компания «Квадра» провела проверку своих теплокамер, утечек теплоносителя не наблюдается, — пояснил пресс-секретарь липецкого филиала ПАО «Квадра» Сергей Панарин.

Энергетики обратились к своим коллегам из ЛГЭК. Те также послали бригаду на место происшествия.

— Совместно с сотрудниками липецкого филиала ПАО «Квадра» мы сейчас выясняем причину парения, — сообщила GOROD48 пресс-секретарь ЛГЭК Наталья Молоканова.


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#энергетики #вода #пар
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Комментарии (9)

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Логика

2 минуты назад
Это полтергейст!
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Рахматова а.в.

6 минут назад
Почему не копают ,в кипяток могут провалиться и дети и пенсионеры
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Утомленные

13 минут назад
Срочно меняйте прокладку опять. Мы хотим отключения тепла во всем городе. Это же прикольно и морозы кстати подоспели!
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Забили

29 минут назад
Гейзеры)))
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в СССР такого не было

31 минуту назад
аномальный капитализм
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))))

31 минуту назад
А где мужик с лопатой, для отпугивания журналистов?))))
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Витьку

32 минуты назад
Нет это ежегодные отключения под название ОПРЕССОВКА проводящая по 2 раза в год, ее последствия.
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гость

33 минуты назад
Вандалы уже и под землю добрались ?
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Витек

39 минут назад
Может это плитка с подогревом?
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