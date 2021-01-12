Энергетики разбираются с загадочным парением в центре Липецка

Пар идет рядом с новогодней инсталляцией «Тоннель желаний».

В сквере Ворошилова сейчас работают сразу несколько бригад от ЛГЭК и липецкого филиала ПАО «Квадра». Энергетики откачивают воду из тепловых колодцев. Так как на улице минусовые температуры - сильно парит. Что случилось, пока не известно.— Компания «Квадра» провела проверку своих теплокамер, утечек теплоносителя не наблюдается, — пояснил пресс-секретарь липецкого филиала ПАО «Квадра» Сергей Панарин.Энергетики обратились к своим коллегам из ЛГЭК. Те также послали бригаду на место происшествия.— Совместно с сотрудниками липецкого филиала ПАО «Квадра» мы сейчас выясняем причину парения, — сообщила GOROD48 пресс-секретарь ЛГЭК Наталья Молоканова.