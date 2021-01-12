Общество
50 минут назад
Энергетики разбираются с загадочным парением в центре Липецка
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Пар идет рядом с новогодней инсталляцией «Тоннель желаний».
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В сквере Ворошилова сейчас работают сразу несколько бригад от ЛГЭК и липецкого филиала ПАО «Квадра». Энергетики откачивают воду из тепловых колодцев. Так как на улице минусовые температуры - сильно парит. Что случилось, пока не известно.
— Компания «Квадра» провела проверку своих теплокамер, утечек теплоносителя не наблюдается, — пояснил пресс-секретарь липецкого филиала ПАО «Квадра» Сергей Панарин.
Энергетики обратились к своим коллегам из ЛГЭК. Те также послали бригаду на место происшествия.
— Совместно с сотрудниками липецкого филиала ПАО «Квадра» мы сейчас выясняем причину парения, — сообщила GOROD48 пресс-секретарь ЛГЭК Наталья Молоканова.
— Компания «Квадра» провела проверку своих теплокамер, утечек теплоносителя не наблюдается, — пояснил пресс-секретарь липецкого филиала ПАО «Квадра» Сергей Панарин.
Энергетики обратились к своим коллегам из ЛГЭК. Те также послали бригаду на место происшествия.
— Совместно с сотрудниками липецкого филиала ПАО «Квадра» мы сейчас выясняем причину парения, — сообщила GOROD48 пресс-секретарь ЛГЭК Наталья Молоканова.
9 1450
Логика
Рахматова а.в.
Утомленные
Забили
в СССР такого не было
))))
Витьку
гость
Витек