Сотрудник МУП «Липецкпассажиртранс» похитил деньги у предприятия

В Советском районном суде Липецка огласили приговор по уголовному делу, возбужденному по факту хищения главным инженером МУП «Липецкпассажиртранс» более восьми миллионов рублей.

Преступление было выявлено и расследовано УФСБ России по Липецкой области. Причем совершено оно было пять лет назад.



— В период 2015–2017 гг. подсудимый, заведомо зная о том, ООО «ПК «РемонтСервис» не имеет фактической возможности осуществлять ремонт топливного оборудования автобусов МУП «Липецкпассажиртранс», обеспечил заключение с этой организацией соответствующих договоров, после чего получал из организации подложные акты выполненных работ и счета, которые использовал для обналичивания денежных средств МУП «Липецкпассажиртранс», и в дальнейшем обращал денежные средства в свою пользу, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.



На основании подложных документов с банковского счета муниципального предприятия было необоснованно списано 8 221 150 рублей.



В судебном заседании подсудимый вину признал частично, не согласившись с размером похищенных средств.

Однако совокупность представленных государственным обвинителем доказательств позволила суду признать обоснованным предъявленное подсудимому обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.



Приговор не вступил в законную силу.