Новое о коронавирусе к 13 января: SARS-CoV-2 предложили уничтожать радиацией

Российские и узбекские ученые обнаружили, что слабые дозы радиации способны убивать коронавирус. Однако не все их коллеги считают такой способ борьбы с SARS-CoV-2 безопасным.

Слабое воздействие радиации способно уничтожить коронавирус без вреда для организма человека. К такому выводу пришли учёные из России и Узбекистана, сообщили в Уральском федеральном университете (УрФУ). Так, изучая радиационное влияние на COVID-19, уральские эксперты совместно с коллегами Академии наук Узбекистана обнаружили особенности воздействия мягкого рентгена и ультрафиолета на SARS-CoV-2. А саму идею влияния радиации на коронавирус узбекские ученые выдвинули еще в апреле.



Когда молекула РНК вируса попадает в клетку человека, она деформируется во многих местах по всей своей длине. Выяснилось, что деформированные места вдоль молекулы в тысячи раз чувствительнее к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток. «Из этого следовало, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток», — отметил профессор УрФУ Анатолий Зацепин. В ходе совместных исследований ученые поняли, что уничтожить коронавирус может, например, рентгеновское излучение и ультрафиолет.



Сейчас коллектив ученых разрабатывает соответствующую методику лечения. По словам специалистов, радиационное воздействие рассчитано не только на SARS-CoV-2, но и на другие вирусы, в частности его мутации. «Этот метод рассчитан не только для COVID-19, но и для других вирусов, в частности - для его мутаций. Как физики мы разрабатываем и анализируем механизмы радиационного воздействия на микроуровне, а биологи и медики помогают понять, как это влияет на организм человека в целом», - цитируется в сообщении уральского университета со ссылкой на профессора Анатолия Зацепина. Кроме того, исследователи предлагают использовать радиацию не только для лечения человека и профилактики заболеваний, но и для дезинфекции предметов, продуктов и помещений.



Исследование российских и узбекских ученых перекликается с идеями американских и канадских коллег, которые в августе 2020 года также допустили возможность лечения коронавирусной инфекции с помощью лучевой терапии. Эксперты отделения медицинской физики канадского Онкологического центра Джека Ади установили, что низкие дозы рентгеновских лучей могут помочь против пневмонии. А врачи Института рака Университета Эмори (США) опробовали экспериментальную методику на госпитализированных пациентах с коронавирусом и пневмонией.



Между тем, большая группа экспертов предупреждает, что к использованию радиации при лечении коронавирусной инфекции нужно подходить с большой осторожностью. Радиацией можно обеззараживать поверхности и воздух, но лечить ею COVID-19 опасно, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с РИА Новости, комментируя идею российских и узбекских коллег: «Радиацией человека лечить не надо. Кроме того, радиаций бывает много разных. ...Рентген и ультрафиолет - это очень большая разница». А вот облучать поверхности для дезинфекции и обеззараживать воздух ультрафиолетом — очень хороший вариант. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире НСН также заметил, что такой вариант лечения может оказаться небезопасным: «Лечение не должно быть хуже болезни, а в данном случае оно хуже. Поэтому я не вижу в этом перспективы. Все дозы радиации суммируются, также имеет значение частота облучения… На COVID-19 влияет как низкая, так и высокая температура, радиация, ультрафиолет, просто свет, пар, электрический разряд. Но это все не для лечения. Для лечения есть лекарства». Президент Европейского общества сердечно-сосудистых радиологов и руководитель Центра лучевой диагностики ФГБУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава РФ Валентин Синицын, комментируя идею использования радиации порталу URA.RU также считает, что лечить коронавирус с помощью радиации вряд ли удастся – все-таки это инфекционное заболевание. А профессор отделения биотехнологий НИЯУ МИФИ, ведущий научный сотрудник НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина Ирина Лебеденко еще в августе указала, что использование радиации для лечения коронавируса недостаточно изучено. Ее коллега, профессор кафедры фундаментальной медицины Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Галина Рева отмечала, что лучевая терапия может, наоборот, негативно повлиять на регенерацию тканей легких, которая и так нарушается при заболевании COVID-19, сообщали «Известия»: «Даже низкие дозы облучения могут дать непредсказуемый результат в будущем».



У пациентки из России выявили сразу 18 мутаций нового вируса



Россиянка со сниженным иммунитетом полгода болела COVID-19, в результате в ее организме с апреля по сентябрь развилось 18 новых мутаций коронавируса. Этот случай описали российские ученые Сколковского института науки и технологий в соавторстве с исследователями Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН, Первого государственного медицинского университета им. И.П. Павлова и НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева. Свое исследование они разместили на портале Virological.org.



Изменения вируса обнаружили у 47-летней женщины с лимфомой четвертой стадии. Она заразилась коронавирусом в апреле, регулярно проходила тестирование на коронавирусную инфекцию, и результаты были положительными до 9 сентября, сообщают РИА Новости. Медики провели сравнительное исследование мазков, взятых у пациентки весной и в конце лета. Расшифровка генома показала наличие 18 новых мутаций, две из которых были идентичны тем, что обнаружили у норок в Дании. Ученые отметили, что специалистам удалось впервые убедительно показать, что приобретение большого количества мутаций может стать результатом долгого нахождения коронавируса в одном организме - в таких условиях коронавирус способен быстро эволюционировать в сторону адаптации к организму хозяина-человека. А вот выводы о скорости распространения нового «российского» штамма делать пока преждевременно, так как описан только один случай.



На момент подготовки материала в мире зафиксировано 91 416 170 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 1 955 799 человек, вылечились 65 431 303 заразившихся. В России выявлено почти 3,45 миллиона пострадавших, она оказалась на четвертом месте после США, Индии, Бразилии. Рубеж в три миллиона пострадавших от коронавирусной инфекции пересекла Великобритания. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается во Франции, Турции, Италии, Испании. Более миллиона заразившихся – в Германии, Колумбии, Аргентине, Мексике, Польше, Иране, ЮАР, Украине, Перу.

