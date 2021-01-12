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Названы самые дорогие российские туристические направления по итогам 2020 года
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Самым дорогим путешествием по итогам минувшего года для россиян стала поездка на Сахалин.
Рейтинг самых дорогих туров по нашей стране по итогам 2020 года составила Ассоциация туроператоров России.
Пандемия коронавируса в минувшем году продемонстрировала интересные изменения в предпочтениях наших соотечественников по туристическим направлениям по сравнению с 2019 годом.
«Люксовый» отдых у нас существенно вырос. Если в 2019 году самые дорогие российские туры у массовых туроператоров стоили от 595 тысяч рублей до 2,1 млн рублей, то в 2020 году сумма 2 миллиона за турпакет по России уже не представляется чем-то рекордным.
В 2020 году ТОП-10 самых дорогих туров по России сформирован поездками в ценовом диапазоне от 864 тысяч рублей до 10 114 000 рублей. Цена путешествия на одного человека в первой десятке лидеров – от 155 тысяч рублей до 2,4 млн. рублей. При этом в списке самых дорогих направлений – не только пляжные Сочи и Крым, но и Сахалин, Карелия, речные круизы и арктическая экспедиция.
Сразу три тура на Крымский полуостров вошли в рейтинг "Топ-10" самых дорогих поездок по РФ в прошлом году.
На десятом месте два тура в Крым. Один из них - 10-дневный тур в отеле «Крымский Бриз» в Ялте стоимостью 288,16 тысяч рублей на человека, а второй - 9-дневное проживание в отелях «Аквамарин» 5* (Севастополь), «Ореанда» 5* (Ялта) и «Вилла Елена» за 434,5 тысяч рублей на персону.
Также 19-дневный пляжный отдых в Крыму оказался на седьмом месте рейтинга самых дорогих направлений стоимостью 0,5 млн рублей на человека за проживание в отеле «Мрия» 5*, авиаперелет бизнес-классом и индивидуальный трансфер.
На девятом месте 12-дневный речной круиз общей стоимостью 930 тысяч рублей на семью из 6 человек по маршруту Москва – Дубна – Калязин – Углич – Кузино – Мандроги – Валаам – Санкт-Петербург – Лодейное поле – Мандроги – Кижи – Петрозаводск – Мышкин – Москва с питанием и экскурсиями по системе «все включено». Стоимость тура на 1 человека составила 155 тысяч рублей.
На восьмом месте индивидуальный тур в Карелию общей стоимостью 960 тысяч рублей за тур на двоих взрослых. 5-дневная карельская экспедиция на джипе в индивидуальном формате с вертолетными экскурсиями на Ваалам и Кижи с проживанием в уникальных объектах размещения, индивидуальным маршрутом с сопровождением (водопады Юканкоски, водопады на реке Тохмайоки, горный парк «Рускеала», остров Валаам и Кижи), обедами и ужинами в национальных ресторанах премиум-уровня обошелся на 1 туриста в 480 тысяч рублей.
На 6 месте - 11-дневный новогодний тур в Сочи общей стоимостью 1 296 720 рублей за тур. Причем туда входило только проживание в отеле «Rodina Grand Hotel & SPA» 5* и завтраки. Авиабилеты туристы приобретали самостоятельно. Цена на одного человека составила 648,3 тысяч рублей.
На 5 месте оказался 12-дневный тур на Северный полюс с экспедицией на атомном ледоколе «50 лет Победы» стоимостью 2 400 417 р. за тур, куда входило размещение в отеле в Мурманске накануне круиза, все трансферы, проживание в стандартной каюте на борту атомного ледокола, береговые экскурсии, полярный барбекю, полеты на вертолете над идущим во льдах атомоходом и арктическими островами, четырехразовое питание (включая свежую выпечку на полдник, стойку с кофе и легкими закусками), а также персональная медицинская страховка от несчастного случая на борту с покрытием 100 000 евро. Стоимость тура на одного туриста составила 2,4 млн рублей. Это самый дорогой тур по России в 2020 году по этому показателю.
С 4 по 2 места у Сочинского курорта, где туристы платили 2 671 821 рублей, 3 500 000 рублей и 6 603 000 рублей соответственно за комфортный пляжный отдых.
А непревзойденным лидером рейтинга стал Сахалин общей стоимостью 10 114 000 рублей за тур. Семья из 7 человек за эту сумму заказала тур на 7 ночей с морскими экскурсиями, проживание в нескольких отелях, а также на яхте. Питание по системе полный пансион (с изысками – местная кухня, свежие морепродукты и пр.). Стоимость тура на 1 человека составила 1, 445 млн рублей.
Пандемия коронавируса в минувшем году продемонстрировала интересные изменения в предпочтениях наших соотечественников по туристическим направлениям по сравнению с 2019 годом.
«Люксовый» отдых у нас существенно вырос. Если в 2019 году самые дорогие российские туры у массовых туроператоров стоили от 595 тысяч рублей до 2,1 млн рублей, то в 2020 году сумма 2 миллиона за турпакет по России уже не представляется чем-то рекордным.
В 2020 году ТОП-10 самых дорогих туров по России сформирован поездками в ценовом диапазоне от 864 тысяч рублей до 10 114 000 рублей. Цена путешествия на одного человека в первой десятке лидеров – от 155 тысяч рублей до 2,4 млн. рублей. При этом в списке самых дорогих направлений – не только пляжные Сочи и Крым, но и Сахалин, Карелия, речные круизы и арктическая экспедиция.
Сразу три тура на Крымский полуостров вошли в рейтинг "Топ-10" самых дорогих поездок по РФ в прошлом году.
На десятом месте два тура в Крым. Один из них - 10-дневный тур в отеле «Крымский Бриз» в Ялте стоимостью 288,16 тысяч рублей на человека, а второй - 9-дневное проживание в отелях «Аквамарин» 5* (Севастополь), «Ореанда» 5* (Ялта) и «Вилла Елена» за 434,5 тысяч рублей на персону.
Также 19-дневный пляжный отдых в Крыму оказался на седьмом месте рейтинга самых дорогих направлений стоимостью 0,5 млн рублей на человека за проживание в отеле «Мрия» 5*, авиаперелет бизнес-классом и индивидуальный трансфер.
На девятом месте 12-дневный речной круиз общей стоимостью 930 тысяч рублей на семью из 6 человек по маршруту Москва – Дубна – Калязин – Углич – Кузино – Мандроги – Валаам – Санкт-Петербург – Лодейное поле – Мандроги – Кижи – Петрозаводск – Мышкин – Москва с питанием и экскурсиями по системе «все включено». Стоимость тура на 1 человека составила 155 тысяч рублей.
На восьмом месте индивидуальный тур в Карелию общей стоимостью 960 тысяч рублей за тур на двоих взрослых. 5-дневная карельская экспедиция на джипе в индивидуальном формате с вертолетными экскурсиями на Ваалам и Кижи с проживанием в уникальных объектах размещения, индивидуальным маршрутом с сопровождением (водопады Юканкоски, водопады на реке Тохмайоки, горный парк «Рускеала», остров Валаам и Кижи), обедами и ужинами в национальных ресторанах премиум-уровня обошелся на 1 туриста в 480 тысяч рублей.
На 6 месте - 11-дневный новогодний тур в Сочи общей стоимостью 1 296 720 рублей за тур. Причем туда входило только проживание в отеле «Rodina Grand Hotel & SPA» 5* и завтраки. Авиабилеты туристы приобретали самостоятельно. Цена на одного человека составила 648,3 тысяч рублей.
На 5 месте оказался 12-дневный тур на Северный полюс с экспедицией на атомном ледоколе «50 лет Победы» стоимостью 2 400 417 р. за тур, куда входило размещение в отеле в Мурманске накануне круиза, все трансферы, проживание в стандартной каюте на борту атомного ледокола, береговые экскурсии, полярный барбекю, полеты на вертолете над идущим во льдах атомоходом и арктическими островами, четырехразовое питание (включая свежую выпечку на полдник, стойку с кофе и легкими закусками), а также персональная медицинская страховка от несчастного случая на борту с покрытием 100 000 евро. Стоимость тура на одного туриста составила 2,4 млн рублей. Это самый дорогой тур по России в 2020 году по этому показателю.
С 4 по 2 места у Сочинского курорта, где туристы платили 2 671 821 рублей, 3 500 000 рублей и 6 603 000 рублей соответственно за комфортный пляжный отдых.
А непревзойденным лидером рейтинга стал Сахалин общей стоимостью 10 114 000 рублей за тур. Семья из 7 человек за эту сумму заказала тур на 7 ночей с морскими экскурсиями, проживание в нескольких отелях, а также на яхте. Питание по системе полный пансион (с изысками – местная кухня, свежие морепродукты и пр.). Стоимость тура на 1 человека составила 1, 445 млн рублей.
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