В России
сегодня, 11:37
Россия продлила ограничение на полеты в Британию до февраля
Наша страна продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля.
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили о продлении запрета на авиасообщение с Великобританией из-за обострившейся ситуации в связи с угрозой заражения новым более опасным штаммом вируса, - передает ТАСС.
"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 февраля 2021 года", - говорится в сообщении штаба.
Полеты в Британию были приостановлены с 22 декабря 2020 года.
Новая мутация коронавируса отличается повышенной заразностью и была обнаружена в Великобритании в декабре прошлого года. Многие государства ограничили авиасообщение с этой страной. Позднее такой же штамм вируса был обнаружен и в других, более чем 40 странах, включая 22 европейские страны.
В России новая мутация была обнаружена так же в конце прошлого года, хоть представитель Роспотребнадзора Анна Попова и заявила, что прилетевший из Великобритании заболевший уже не представляет опасности, однако болезнь могла распространиться.
"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 февраля 2021 года", - говорится в сообщении штаба.
Полеты в Британию были приостановлены с 22 декабря 2020 года.
Новая мутация коронавируса отличается повышенной заразностью и была обнаружена в Великобритании в декабре прошлого года. Многие государства ограничили авиасообщение с этой страной. Позднее такой же штамм вируса был обнаружен и в других, более чем 40 странах, включая 22 европейские страны.
В России новая мутация была обнаружена так же в конце прошлого года, хоть представитель Роспотребнадзора Анна Попова и заявила, что прилетевший из Великобритании заболевший уже не представляет опасности, однако болезнь могла распространиться.