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Россия продлила ограничение на полеты в Британию до февраля

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#коронавирус #Британия

Наша страна продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили о продлении запрета на авиасообщение с Великобританией из-за обострившейся ситуации в связи с угрозой заражения новым более опасным штаммом вируса, - передает ТАСС.

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 февраля 2021 года", - говорится в сообщении штаба.

Полеты в Британию были приостановлены с 22 декабря 2020 года.

Новая мутация коронавируса отличается повышенной заразностью и была обнаружена в Великобритании в декабре прошлого года. Многие государства ограничили авиасообщение с этой страной. Позднее такой же штамм вируса был обнаружен и в других, более чем 40 странах, включая 22 европейские страны.

В России новая мутация была обнаружена так же в конце прошлого года, хоть представитель Роспотребнадзора Анна Попова и заявила, что прилетевший из Великобритании заболевший уже не представляет опасности, однако болезнь могла распространиться.
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#коронавирус #Британия

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