В Японии выявили 4 случая заражения новым штаммом вируса из Бразилии

У приехавших из Бразилии в Японию четырёх пассажиров найдена новая коронавирусная мутация, отличающаяся от обнаруженного штамма в Британии и ЮАР. Эта группа прилетела через токийский аэропорт Ханэда. Среди заражённых двое детей примерно десяти лет.





Неизвестная мутация коронавируса была выявлена у 4 пассажиров, прилетевших рейсом из Бразилии. По данным Nikkei Asia, они приземлились в японском аэропорту Ханэда 2 января. Прилетевшие сдали анализы на коронавирус в аэропорту, которые оказались положительными.



У троих из тех, кто показал положительный результат на вирус, продемонстрировали симптомы, включая затрудненное дыхание, жар и боль в горле.



По данным Bloomberg, один мужчина в возрасте 40 лет прибыл в Японию без каких-либо симптомов, но позже был госпитализирован, так как ему было трудно дышать. У женщины было покраснение горла и головная боль. Среди заражённых двое детей примерно десяти лет. У одного наблюдается повышенная температура, другой болеет коронавирусом без явно выраженных симптомов.



Тесты пассажиров были доставлены в Национальный институт инфекционных заболеваний, который подтвердил, что это был мутировавший вариант.



Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии сообщило ВОЗ о новом штамме.



В Японии в последнее время регистрируется более 7000 новых случаев в день, при этом ежедневные случаи в Токио превышают 2000. В целом в Японии подтверждено более 270 000 случаев заболевания, в том числе более 3900 смертельных случаев.



Несколько региональных администраций в Японии попросили объявить чрезвычайное положение, подобное тому, которое премьер-министр опубликовал в районе Токио, чтобы остановить резкий рост числа случаев коронавируса.



Главы префектур Осака, Киото и Хиого в центральной Японии передали свой запрос Ясутоши Нисимуре, министру, отвечающему за меры по борьбе с коронавирусом.



Губернатор Осаки Хирофуми Йосимура рассказал СМИ, что правительственная группа медицинских экспертов изучит ситуацию, - пишет



Доступная информация о новом штамме в настоящее время ограничена его генетическим составом, и пока невозможно определить, насколько он заразен. Также пока невозможно узнать, повлияют ли вакцины, внедряемые по всему миру, на борьбу с ним.



Новая более заразная мутация была выявлена в декабре минувшего года в Великобритании, а позднее - и в других государствах, включая 22 европейские страны. Многие страны приостановили авиасообщение с Великобританией. Ученые заявили об обнаружении в Японии еще одного нового штамма коронавируса из Бразилии. Новая мутация похожа на более заразные формы коронавируса, которые ранее нашли в Великобритании и ЮАР. Новый штамм был выявлен у нескольких человек, прилетевших в Японию из Бразилии. Руководство страны восходящего солнца было обеспокоено и известило Всемирную Организацию Здравоохранения о неприятном сюрпризе, - передает Reuters со ссылкой на минздрав Японии..Неизвестная мутация коронавируса была выявлена у 4 пассажиров, прилетевших рейсом из Бразилии. По данным Nikkei Asia, они приземлились в японском аэропорту Ханэда 2 января. Прилетевшие сдали анализы на коронавирус в аэропорту, которые оказались положительными.У троих из тех, кто показал положительный результат на вирус, продемонстрировали симптомы, включая затрудненное дыхание, жар и боль в горле.По данным Bloomberg, один мужчина в возрасте 40 лет прибыл в Японию без каких-либо симптомов, но позже был госпитализирован, так как ему было трудно дышать. У женщины было покраснение горла и головная боль. Среди заражённых двое детей примерно десяти лет. У одного наблюдается повышенная температура, другой болеет коронавирусом без явно выраженных симптомов.Тесты пассажиров были доставлены в Национальный институт инфекционных заболеваний, который подтвердил, что это был мутировавший вариант.Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии сообщило ВОЗ о новом штамме.В Японии в последнее время регистрируется более 7000 новых случаев в день, при этом ежедневные случаи в Токио превышают 2000. В целом в Японии подтверждено более 270 000 случаев заболевания, в том числе более 3900 смертельных случаев.Несколько региональных администраций в Японии попросили объявить чрезвычайное положение, подобное тому, которое премьер-министр опубликовал в районе Токио, чтобы остановить резкий рост числа случаев коронавируса.Главы префектур Осака, Киото и Хиого в центральной Японии передали свой запрос Ясутоши Нисимуре, министру, отвечающему за меры по борьбе с коронавирусом.Губернатор Осаки Хирофуми Йосимура рассказал СМИ, что правительственная группа медицинских экспертов изучит ситуацию, - пишет МК Доступная информация о новом штамме в настоящее время ограничена его генетическим составом, и пока невозможно определить, насколько он заразен. Также пока невозможно узнать, повлияют ли вакцины, внедряемые по всему миру, на борьбу с ним.Новая более заразная мутация была выявлена в декабре минувшего года в Великобритании, а позднее - и в других государствах, включая 22 европейские страны. Многие страны приостановили авиасообщение с Великобританией.