Происшествия

49 минут назад

Водитель «Мерседеса» из Челябинска подставил «зад» автобусу в Липецке

7 979
#ДТП #автобус
3

ДТП с участием дорогой иномарки произошло 9 января на улице Водопьянова.

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Водитель «Мерседеса» опередил автобус 345-го маршрута после остановки «23-микрорайон», встал в его полосу и нажал на тормоза. 

Маневр «учителя» оказался неудачным — автобус врезался в зад дорогой иномарки. 

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- Транспортные средства получили механические повреждения, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Пострадавших в ДТП нет. На сегодняшний день проводится проверка, по итогам которой действиям водителей машины и автобуса будет дана процессуальная оценка.

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7 979
#ДТП #автобус
3

Комментарии (7)

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Я бы его

2 минуты назад
До остановки потащил......
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Ты

5 минут назад
Гость, прочитай,что написано.Какие липецкиеводители?
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Действительно

16 минут назад
Лучше подобными закидонами не заниматься.Липецкая область маленькая,можно сказать все друг друга знают.Либо узнают.Мы люди простые,таких вещей не понимаем.
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Гость

16 минут назад
Липецких водителей у психиатра нужно проверять. Они бездумно лихачат, такое впечатление, что они или обкуренные или с психокой не все в порядке
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гость

25 минут назад
Да один фиг ржавый древний мерин не жалко
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У нас

32 минуты назад
Такой лабудой не занимаются.Тем более водителя автобуса "учить".Люди у нас не суровые,как в Челябинске,а злые.На кого нарвешься,а то сами научат)))
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Один

36 минут назад
Липчанин засадил челябинцу. Называйте новости правильно
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