Водитель «Мерседеса» из Челябинска подставил «зад» автобусу в Липецке

ДТП с участием дорогой иномарки произошло 9 января на улице Водопьянова.

Водитель «Мерседеса» опередил автобус 345-го маршрута после остановки «23-микрорайон», встал в его полосу и нажал на тормоза.Маневр «учителя» оказался неудачным — автобус врезался в зад дорогой иномарки.- Транспортные средства получили механические повреждения, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Пострадавших в ДТП нет. На сегодняшний день проводится проверка, по итогам которой действиям водителей машины и автобуса будет дана процессуальная оценка.