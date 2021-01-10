Происшествия
49 минут назад
Водитель «Мерседеса» из Челябинска подставил «зад» автобусу в Липецке
ДТП с участием дорогой иномарки произошло 9 января на улице Водопьянова.
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Водитель «Мерседеса» опередил автобус 345-го маршрута после остановки «23-микрорайон», встал в его полосу и нажал на тормоза.
Маневр «учителя» оказался неудачным — автобус врезался в зад дорогой иномарки.
- Транспортные средства получили механические повреждения, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Пострадавших в ДТП нет. На сегодняшний день проводится проверка, по итогам которой действиям водителей машины и автобуса будет дана процессуальная оценка.
Маневр «учителя» оказался неудачным — автобус врезался в зад дорогой иномарки.
- Транспортные средства получили механические повреждения, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Пострадавших в ДТП нет. На сегодняшний день проводится проверка, по итогам которой действиям водителей машины и автобуса будет дана процессуальная оценка.
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