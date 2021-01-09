В Липецке появится новый ледовый дворец

Строительство начнётся в 2022 году.

Вице-губернатор Дмитрий Аверов сегодня сообщил на своей странице в Инстаграм, что в Липецке начинают проектировать новый ледовый дворец.- Матч легендарного ЦСКА - это всегда гордость за наш хоккей и немного ностальгии о великих игроках - Фетисове, Макарове, Третьяке... - Написал Дмитрий Аверов. - Отличная игра. И очень хочется классных матчей у нас. Нового дыхания липецкой команде. И конечно, нового отличного льда. В 2021 начинаем проектировать ледовый дворец в Липецке. В 2022 - стройка. Ждём нового и лучшего хоккея и у себя тоже. Очень хочется классных матчей в регионе.Ожидается, что новый спорткомплекс появится в Октябрьском округе. Cегодня спорткомплексы «Звездный» и «Ледовый» перегружены, поэтому возникла необходимость строительства ледового дворца, который станет не только тренировочной базой для развития зимних олимпийских видов спорта – хоккея и фигурного катания, но и еще одной площадкой для активного отдыха горожан.