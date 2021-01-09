Спорт

сегодня, 16:26

В Липецке появится новый ледовый дворец

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#ледовый дворец #хоккей
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В Липецке появится новый ледовый дворец

Строительство начнётся в 2022 году.

Вице-губернатор Дмитрий Аверов сегодня сообщил на своей странице в Инстаграм, что в Липецке начинают проектировать новый ледовый дворец.

- Матч легендарного ЦСКА - это всегда гордость за наш хоккей и немного ностальгии о великих игроках - Фетисове, Макарове, Третьяке... - Написал Дмитрий Аверов. - Отличная игра. И очень хочется классных матчей у нас. Нового дыхания липецкой команде. И конечно, нового отличного льда. В 2021 начинаем проектировать ледовый дворец в Липецке. В 2022 - стройка. Ждём нового и лучшего хоккея и у себя тоже. Очень хочется классных матчей в регионе.

Ожидается, что новый спорткомплекс появится в Октябрьском округе. Cегодня спорткомплексы «Звездный» и «Ледовый»  перегружены, поэтому возникла необходимость строительства ледового дворца, который станет не только тренировочной базой для развития зимних олимпийских видов спорта – хоккея и фигурного катания, но и еще одной площадкой для активного отдыха горожан.  

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#ледовый дворец #хоккей
3

Комментарии (13)

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Марина

26 минут назад
Зачем было на Манеже в руины дворец спорта превращать,какой классный был. Какие общесоюзные соревнования там проводились,да и строили его в Липецке всем миром.
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МИРОТВОРЕЦ

33 минуты назад
не далеко от купола как на рудник , рядом
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Александр

34 минуты назад
Вилами по воде,
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Не специалист

42 минуты назад
Вы старое может приведёте в божий вид, а то дворцы по названию, на деле - сараи
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Перри Мейсон

43 минуты назад
Отлично!!!!
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Зачем взорвали?

44 минуты назад
На Манеже стройте
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Игорь

46 минут назад
Так королев вроде построил новый ледовый дворец на семь тысячи мест. В туле введен молча новый ледовый дворец. А тут один пиар а на выхлопе ноль
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Надо

49 минут назад
В Новосселках строить,мы элита общества.
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Город

52 минуты назад
Воду через день отключают, какой дворец?!
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Вилами по воде

58 минут назад
Лог уже сделали, метро есть, катящийся камни тоже есть. Теперь дворец ледовый и канеш парки с аттракционами. Главное бабла себе побольше отпилите!
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