Новогодние праздники в сети: куда заглянуть 9 января

В спектакле «Вий» играют вместе люди и куклы, можно увидеть выступление музыканта, актера и режиссера Эмира Кустурицы, пройтись по залам военно-медицинского музея - GOROD48 собрал небольшую подборку событий в сети на 9 января.





Музей Победы на своем сайте



Портал mos.ru приглашает вспомнить выступление сербского музыканта, актера и режиссера Эмира Кустурицы и The No Smoking Orchestra в парке музея-заповедника «Коломенское» на фестивале «Николин день».



Сайт музея Москва-Сити открывает очередную часть ежедневного



Биологический музей им. К. А. Тимирязева проведет очередной выпуск бесплатных занятий студии «Биоэфир». Онлайн-занятия проведут научные сотрудники музея, кандидаты наук. Накануне окончания праздников можно немного отдохнуть и в 12:00 просто



Военно-медицинский музей Санкт-Петербурга - музей медицины России и военно-медицинской службы – уникальное учреждение, не имеющее себе равных в России. Собрание музея берет начало от первых медицинских коллекций Российской империи и Советского Союза, и сегодня является одним из крупнейших в мире по богатству фондов – почти полмиллиона музейных предметов. В нем собраны произведения изобразительного искусства, коллекции медицинских инструментов, лекарственных средств, формы одежды гражданских и военных медиков, предметы военно-медицинского снабжения, документ. Побывать в нем можно и виртуально – музей выкладывает экскурсии и мастер-классы



В Доме Гоголя – очередные события новогоднего семейного фестиваля «Снежный Гоголь». Фестиваль пройдет онлайн. Каждый день на официальном



В 2020 году исполняется 100 лет со дня создания в Москве Высших художественно-технических мастерских — главного творческого института страны, определившего путь дизайнерского образования в России в XX веке. Музей Москвы подготовил масштабную экспозицию «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда», которая расскажет об этом институте как о родоначальнике современных художественных, дизайнерских, архитектурных, текстильных, полиграфических и художественных вузов. В первом видео куратор выставки Александра Селиванова рассказывает историю появления ВХУТЕМАСа, а также подробно описывает революционные принципы организации учебного процесса в мастерских. Кураторская экскурсия Александры Селивановой по выставке «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» Большой театр кукол Санкт-Петербурга выложил в сети несколько архивных записей своих спектаклей. Так, в любое время доступна для просмотра постановка «Вий» по повести Николая Гоголя – здесь актеры и куклы играют на равных на одной сцене.Музей Победы на своем сайте откроет последнее задание квеста «Елка Победы онлайн». В преддверии 2021 года Дед Мороз и Снегурочка получают много писем от ребят со всей страны, среди которых случайно находят очень странное письмо. Письмо без конверта и имеет необычную треугольную форму. Выясняется, что письмо затерялось во времени и адресовано солдату, воюющему на фронтах Великой Отечественной войны. Дед Мороз принимает решение, что, несмотря на прошедшее время, новогоднее поздравление должно быть доставлено. Но, как узнать, кому именно оно адресовано, и в какой временной точке искать? Вопросы квеста дадут подсказки, как найти адресата.Портал mos.ru приглашает вспомнить выступление сербского музыканта, актера и режиссера Эмира Кустурицы и The No Smoking Orchestra в парке музея-заповедника «Коломенское» на фестивале «Николин день». Прямая трансляция концерта состоялась 18 мая 2020 года.Сайт музея Москва-Сити открывает очередную часть ежедневного виртуального адвент-квеста «Выше елки» – участников снова ждет передышка и подарок.Биологический музей им. К. А. Тимирязева проведет очередной выпуск бесплатных занятий студии «Биоэфир». Онлайн-занятия проведут научные сотрудники музея, кандидаты наук. Накануне окончания праздников можно немного отдохнуть и в 12:00 просто послушать новогодний рассказ Юрия Коваля «Канитель» о том, как каждый взрослый может превратить для ребёнка сказку в быль. Читает артист театра и кино Алексей Коваль, сын писателя.Военно-медицинский музей Санкт-Петербурга - музей медицины России и военно-медицинской службы – уникальное учреждение, не имеющее себе равных в России. Собрание музея берет начало от первых медицинских коллекций Российской империи и Советского Союза, и сегодня является одним из крупнейших в мире по богатству фондов – почти полмиллиона музейных предметов. В нем собраны произведения изобразительного искусства, коллекции медицинских инструментов, лекарственных средств, формы одежды гражданских и военных медиков, предметы военно-медицинского снабжения, документ. Побывать в нем можно и виртуально – музей выкладывает экскурсии и мастер-классы в соцсетях и на YouTube-канале В Доме Гоголя – очередные события новогоднего семейного фестиваля «Снежный Гоголь». Фестиваль пройдет онлайн. Каждый день на официальном YouTube-канале Дома Гоголя и на страницах в социальных сетях ВКонтакте Facebook будут открывать доступ к новым мероприятиям. Так, в 18:00 начнется онлайн-концерт «Музыка из России».В 2020 году исполняется 100 лет со дня создания в Москве Высших художественно-технических мастерских — главного творческого института страны, определившего путь дизайнерского образования в России в XX веке. Музей Москвы подготовил масштабную экспозицию «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда», которая расскажет об этом институте как о родоначальнике современных художественных, дизайнерских, архитектурных, текстильных, полиграфических и художественных вузов. В первом видео куратор выставки Александра Селиванова рассказывает историю появления ВХУТЕМАСа, а также подробно описывает революционные принципы организации учебного процесса в мастерских. Кураторская экскурсия Александры Селивановой по выставке «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» начнется в 20:00