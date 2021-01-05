Происшествия
сегодня, 10:12
По Липецку проехала фейрверк-машина
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Автомобиль, с крыши которого запускался салют, сняли камеры уличного наблюдения.
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В Липецке продолжают праздновать наступление нового года: этой ночью по площади и проспекту Победы проехала фейерверк-машина. Автомобиль, с крыши которого запускались салюты, сняли камеры уличного наблюдения.
Путь огненной колесницы начался на кольце площади Победы. Двое парней подожгли фейерверки закрепленные на крыше «Лады» и автомобиль испуская салют отправился в сторону проспекта Победы.
Путь огненной колесницы начался на кольце площади Победы. Двое парней подожгли фейерверки закрепленные на крыше «Лады» и автомобиль испуская салют отправился в сторону проспекта Победы.
10 1339
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