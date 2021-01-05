Происшествия

сегодня, 10:12

По Липецку проехала фейрверк-машина

10 1339
#салют #Новый год
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Автомобиль, с крыши которого запускался салют, сняли камеры уличного наблюдения.

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В Липецке продолжают праздновать наступление нового года: этой ночью по площади и проспекту Победы проехала фейерверк-машина.  Автомобиль, с крыши которого запускались салюты, сняли камеры уличного наблюдения.

Путь огненной колесницы начался на кольце площади Победы. Двое парней подожгли фейерверки закрепленные на крыше «Лады» и автомобиль испуская салют отправился в сторону проспекта Победы. 


10 1339
#салют #Новый год
1

Комментарии (10)

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Гость

4 минуты назад
Конечно многие сейчас это расценят как * . Искать ещё будут и оштрафуют (если найдут.) А натурально - ребята МОЛОДЦЫ! В это тормозное время вируса и прочего негатива, реально такие новости поднимают людям положительный настрой на дальнейшую жизнь. Молодцы!!!
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Вика

11 минут назад
А я щетаю, ребята молодцы
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Зая

27 минут назад
ольга, видимо с ними ширнулась или курнула.
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Для кого

27 минут назад
Все это кино устроили? Ехали б в поля за город и бесились там по полной. Зачем все это выставлять напоказ?
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??????

28 минут назад
Водила, если до такой степени обкумариться, то незнамо что модно творить. Все были рады кононаде в полночь?
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Анна Ванна

31 минуту назад
аХтАр, а про знаки препинания ты что-то слышал?
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Скорее всего

40 минут назад
Обкумаренные.
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Гостья

42 минуты назад
У липчан голова только и работает,чтобы гадости всякие делать.Хорошие поступки это не про них.То,что запрещено фейерверки возле домов пускать,это им по барабану.Когда люди погибнут,тогда стонать начнут.
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ольга

42 минуты назад
эти ребята и могут быть героями России,бесстрашные ,смелые...респект вам,ребята,за настроение.
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Водила

49 минут назад
Красавчики!!! Хоть у кого-то праздничное настроение, а то ходят все по улице как будто в штаны наложили.
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