По Липецку проехала фейрверк-машина

Автомобиль, с крыши которого запускался салют, сняли камеры уличного наблюдения.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

В Липецке продолжают праздновать наступление нового года: этой ночью по площади и проспекту Победы проехала фейерверк-машина. Автомобиль, с крыши которого запускались салюты, сняли камеры уличного наблюдения.



Путь огненной колесницы начался на кольце площади Победы. Двое парней подожгли фейерверки закрепленные на крыше «Лады» и автомобиль испуская салют отправился в сторону проспекта Победы.





