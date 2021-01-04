Общество

сегодня, 20:04

На сохранение липецких лесов потратят 261,9 миллиона рублей

7 309
#лес
На сохранение липецких лесов потратят 261,9 миллиона рублей

Средства пойдут на охрану, защиту и воспроизводство лесов.

До областных государственных автономных учреждений «Лесхозы» и «Лесопожарный центр» доведено государственное задание на 2021 год. Как сообщает пресс-служба управления лесного хозяйства Липецкой области, объем распределенных финансовых средств, выделенных из федерального и областного бюджетов, составил 261,9 миллиона рублей.

- Данные средства будут направлены на выполнение комплекса лесохозяйственных мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на землях лесного фонда и землях иных категорий, - отмечают в пресс-службе. - Подведомственными учреждениями области будут выполняться мероприятия по охране лесов от пожаров, санитарно-оздоровительные мероприятия, а также мероприятия по реализации регионального проекта «Сохранение лесов».
7 309
#лес

Комментарии (7)

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Житель

9 минут назад
Вот у кого то карманы оттянутся!
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Житель

13 минут назад
Вот у кого то, карманы раздуются
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с.Доброе

33 минуты назад
там идиотов побольше
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Пенсионер

33 минуты назад
Ну теперь пилить не перепилить.
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ЛТЗ

сегодня, 20:24
Куда сток сопьются
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Иштван Мекиштвоо

сегодня, 20:18
Красота, освоим все, даже и Не СУМЛЯВАЙТИСЯ
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Водитель Автобуса

сегодня, 20:11
Леса все в валежнике, никто не чистит, если только у дороги, чтобы проверяющие галочку поставили, и с этими деньгами будет тоже самое, только на показ.
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