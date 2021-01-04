На сохранение липецких лесов потратят 261,9 миллиона рублей

Средства пойдут на охрану, защиту и воспроизводство лесов.

До областных государственных автономных учреждений «Лесхозы» и «Лесопожарный центр» доведено государственное задание на 2021 год. Как сообщает пресс-служба управления лесного хозяйства Липецкой области, объем распределенных финансовых средств, выделенных из федерального и областного бюджетов, составил 261,9 миллиона рублей.



- Данные средства будут направлены на выполнение комплекса лесохозяйственных мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на землях лесного фонда и землях иных категорий, - отмечают в пресс-службе. - Подведомственными учреждениями области будут выполняться мероприятия по охране лесов от пожаров, санитарно-оздоровительные мероприятия, а также мероприятия по реализации регионального проекта «Сохранение лесов».