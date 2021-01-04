Происшествия

сегодня, 17:08

В ДТП в Ельце пострадали два человека

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#ДТП
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В ДТП в Ельце пострадали два человека

Стали известны новые подробности происшествия в Ельце.

Напомним, сегодня в Ельце на пересечении улиц Советская и Льва Толстого произошло ДТП. Момент происшествия попал на видео. Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 4 января в 14:45 в Ельце напротив дома №81 по улице Советская 23-летний водитель автомобиля «Шевроле Авео» на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество автомобилю «ВАЗ-21130» под управлением 55-летней женщины, в результате чего произошло столкновение автомобилей.

В результате ДТП пострадали водитель «ВАЗа» и 20-летняя пассажирка «Шевроле Авео». Госпитализация им не понадобилась.

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- На месте происшествия работают сотрудники полиции, - отметили в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области. - В рамках проверки будут установлены обстоятельства ДТП.

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Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области
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#ДТП
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