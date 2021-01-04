Происшествия
24 минуты назад
В Ельце автомобиль врезался в здание и едва не сбил пешехода
Происшествие попало на видео.
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В Ельце на пересечении улиц Советская и Льва Толстого произошло ДТП.
Момент происшествия попал на видео: на записи с камеры наблюдения видно, что автомобиль «ВАЗ», вылетевший на тротуар, врезался в угол здания и едва не сбил пешехода - его спасли случай и хорошая реакция.
Момент происшествия попал на видео: на записи с камеры наблюдения видно, что автомобиль «ВАЗ», вылетевший на тротуар, врезался в угол здания и едва не сбил пешехода - его спасли случай и хорошая реакция.
водятлы задолбали