Происшествия

24 минуты назад

В Ельце автомобиль врезался в здание и едва не сбил пешехода

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#ДТП
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Происшествие попало на видео.

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В Ельце на пересечении улиц Советская и Льва Толстого произошло ДТП.

Момент происшествия попал на видео: на записи с камеры наблюдения видно, что автомобиль «ВАЗ», вылетевший на тротуар, врезался в угол здания и едва не сбил пешехода - его спасли случай и хорошая реакция.
1 192
#ДТП
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Комментарии (1)

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водятлы задолбали

14 минут назад
пешеходов спасают только быстрые ноги
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