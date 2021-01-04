Культура

50 минут назад

В Липецке пройдут «Рождественские встречи»

3 300
#концерт
В Липецке пройдут «Рождественские встречи»

В прямом эфире из Дома музыки состоятся «Рождественские встречи» Липецкого камерного хора.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, 5 января в 17.00 в прямом эфире из Дома музыки состоятся «Рождественские встречи» Липецкого камерного хора. Прозвучат рождественские колядки, русские народные песни, песни композиторов Евгения Крылатова, Исаака Дунаевского, Никиты Богословского, Микаэла Таривердиева, попурри на тему новогодних песен и многое другое.

- В завершение 2020 года Липецкий камерный одержал победу на V международном конкурсе «Предчувствие Рождества Христова», - поделилась художественный руководитель Дома музыки Наталья Сосновская. - В нем приняли участие 46 коллективов. Конкурс концертных программ проводился онлайн, его оценивали авторитетное жюри и голосование зрителей, и наш коллектив завоевал вторую премию. Мы рады этой победе. Надеюсь, что зрители оценят новую программу, который хор подготовил специально для липчан к Рождеству.
3 300
#концерт

Комментарии (3)

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Лом

12 минут назад
Главное, чтобы не с Пугачевой.
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))))

20 минут назад
Кокс, колхоз - он и есть колхоз.
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кокс

26 минут назад
Мне нравятся новогодние бокалы в Москве и в Воронеже хотелось бы увидеть и в Липецке что-то подобное а этот навес гирлянд сверх елки шатром на любителя.
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