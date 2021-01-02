Происшествия
58 минут назад
Под Ельцом два легковых автомобиля столкнулись с фурой
Авария произошла недалеко от Макдональса.
ДТП случилось сегодня, около 17.30. Столкнулись два легковых автомобиля и припаркованный грузовой автомобиль.
— В результате ДТП погибших нет. Для обеспечения пожарной безопасности на место ДТП выезжало одно отделение пожарной охраны, — сообщили в пресс-службе МЧС России по Липецкой области.
В одной из машин ехал ребенок. Его доставили в медучреждение для осмотра.
— В результате ДТП погибших нет. Для обеспечения пожарной безопасности на место ДТП выезжало одно отделение пожарной охраны, — сообщили в пресс-службе МЧС России по Липецкой области.
В одной из машин ехал ребенок. Его доставили в медучреждение для осмотра.
Фото: Оля Роговенко
уж коль купила, знай куды надеть..
Припаркованный грузовой автомобиль?
Священик
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