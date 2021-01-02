Под Ельцом два легковых автомобиля столкнулись с фурой

Авария произошла недалеко от Макдональса.

Фото: Оля Роговенко

ДТП случилось сегодня, около 17.30. Столкнулись два легковых автомобиля и припаркованный грузовой автомобиль.— В результате ДТП погибших нет. Для обеспечения пожарной безопасности на место ДТП выезжало одно отделение пожарной охраны, — сообщили в пресс-службе МЧС России по Липецкой области.В одной из машин ехал ребенок. Его доставили в медучреждение для осмотра.