Происшествия

58 минут назад

Под Ельцом два легковых автомобиля столкнулись с фурой

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#ДТП
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Под Ельцом два легковых автомобиля столкнулись с фурой

Авария произошла недалеко от Макдональса.

ДТП случилось сегодня, около 17.30. Столкнулись два легковых автомобиля и припаркованный грузовой автомобиль.

— В результате ДТП погибших нет. Для обеспечения пожарной безопасности на место ДТП выезжало одно отделение пожарной охраны, — сообщили в пресс-службе МЧС России по Липецкой области.

В одной из машин ехал ребенок. Его доставили в медучреждение для осмотра.  

Фото: Оля Роговенко

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4 1084
#ДТП
1

Комментарии (4)

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уж коль купила, знай куды надеть..

24 минуты назад
это все из за шипованной резине на голом асфальте
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Припаркованный грузовой автомобиль?

25 минут назад
То есть водитель фуры не виновен?
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Священик

28 минут назад
Кажется год2020 не закончился,
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Продолжение

44 минуты назад
последует ........!
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