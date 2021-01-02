В России
сегодня, 16:04
В Тамбовской области 2 человека погибли в пожарах за сутки
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В первый день нового года в Тамбовской области произошло два пожара с летальными исходами.
Накануне вечером в Тамбовской области произошло два пожара, в котором погибли двое мужчин, - передает информационное агентство Онлайн Тамбов.
В первом случае 51-летний хозяин дома погиб при пожаре в доме в деревне Якутино Инжавинского района из-за незатушенной сигареты в помещении.
В другом пожаре в квартире в Моршанске из-за неисправности обогревателя погиб 51-летний мужчина.
Следственное Управление СК РФ по региону начало процессуальные проверки по обоим случаям.
В первом случае 51-летний хозяин дома погиб при пожаре в доме в деревне Якутино Инжавинского района из-за незатушенной сигареты в помещении.
В другом пожаре в квартире в Моршанске из-за неисправности обогревателя погиб 51-летний мужчина.
Следственное Управление СК РФ по региону начало процессуальные проверки по обоим случаям.
397