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В Тамбовской области 2 человека погибли в пожарах за сутки

397
#пожар
В Тамбовской области 2 человека погибли в пожарах за сутки

В первый день нового года в Тамбовской области произошло два пожара с летальными исходами.

Накануне вечером в Тамбовской области произошло два пожара, в котором погибли двое мужчин, - передает информационное агентство Онлайн Тамбов.

В первом случае 51-летний хозяин дома погиб при пожаре в доме в деревне Якутино Инжавинского района из-за незатушенной сигареты в помещении.

В другом пожаре в квартире в Моршанске из-за неисправности обогревателя погиб 51-летний мужчина.

Следственное Управление СК РФ по региону начало процессуальные проверки по обоим случаям.
397
#пожар

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