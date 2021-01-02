В России
59 минут назад
Вассерман спрогнозировал события 2021 года
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По его словам, Россия сможет выйти из карантина в связи с пандемией уже к осени.
Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман в своем блоге на РЕН ТВ спрогнозировал ситуацию в 2021 году.
Новый 2021 год, как и предыдущий по его мнению, пройдет "под знаком" коронавируса. Вакцинация во всем мире продлится еще года три, - заявил Вассерман. Но в России, как полагает блогер, карантинные меры смогут полностью снять уже к этой осени.
Также Вассерман уверен, что третья мировая война развивается по обе стороны океана. Публицист посоветовал России внимательнее отслеживать действия американцев и турок, поскольку силами этих стран, по его прогнозу, в новом году может "завариться" третья мировая война. Также он обратил внимание на прошедшие в США выборы, результаты которых могут развязать руки демократической партии, способной на подтасовку результатов и дальнейшее "нарушение законов после захвата власти".
Насчет ситуации с Украиной он спрогнозировал обострение конфликта в Донбассе весной, добавив, что в ситуацию, по его прогнозу, намерена вмешаться Америка, чьи действия будут напрямую зависеть от реакции России на происходящее в регионе.
Новый 2021 год, как и предыдущий по его мнению, пройдет "под знаком" коронавируса. Вакцинация во всем мире продлится еще года три, - заявил Вассерман. Но в России, как полагает блогер, карантинные меры смогут полностью снять уже к этой осени.
Также Вассерман уверен, что третья мировая война развивается по обе стороны океана. Публицист посоветовал России внимательнее отслеживать действия американцев и турок, поскольку силами этих стран, по его прогнозу, в новом году может "завариться" третья мировая война. Также он обратил внимание на прошедшие в США выборы, результаты которых могут развязать руки демократической партии, способной на подтасовку результатов и дальнейшее "нарушение законов после захвата власти".
Насчет ситуации с Украиной он спрогнозировал обострение конфликта в Донбассе весной, добавив, что в ситуацию, по его прогнозу, намерена вмешаться Америка, чьи действия будут напрямую зависеть от реакции России на происходящее в регионе.
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