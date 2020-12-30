Предновогоднее чудо от «ЛебедяньМолоко»

Компания «ЛебедяньМолоко» в течении всего 2020 года принимала участие в благотворительных акциях, поддерживали врачей, многодетные семьи и фонды. А в преддверии Нового года предприятие присоединилось к нескольким новогодним акциям, подарив детям положительные эмоции.

«ЛебедяньМолоко» помогло двум интернатам Липецкой области приобрести годовую подписку на газету «Золотой ключик». Главная цель газеты — поддержка и воспитание детей, привлечение их внимания к здоровой и доброй деятельности. Особенно это важно для воспитанников детских домов и интернатов, детей из многодетных и малообеспеченных семей. Для них газета стала площадкой поддержки.

Также предприятие присоединилось к акции «В ожидании Новогоднего чуда» от фонда «Прикоснись к добру». В благотворительный фонд обратилось около 30 многодетных и малоимущих семей за поддержкой в приобретении новогодних подарков. Компания не смогла остаться в стороне и подготовили для каждой семьи набор из молочной продукции.







А в последнюю субботу уходящего 2020 года маленьким футболистам с ограниченными возможностями здоровья, которые занимаются в «Спортивной школе №12», устроили настоящий новогодний праздник. От компании ООО «ЛебедяньМолоко» юным футболистам вручили вкусные и полезные йогурты. Праздник прошел в рамках уникального проекта – «Инклюзивный футбол». Он реализуется в спортивной школе №12 директором Ильей Зиянгировым при поддержке администрации города. Главная особенность тренировок в том, что особые дети занимаются совместно с обычными воспитанниками школы.

В преддверии наступающего 2021 года особенно хочется верить в то, что наш мир должен стать лучше, добрее. Мы надеемся, что счастье и успех непременно придут в каждый дом и в каждую семью. Каждый из нас в силах подарить близким любовь, заботу и теплоту. Ведь наши родные, как и мы сами, нуждаемся в ежедневной поддержке.

Несмотря на то, что год был непростым, мы старались дарить добро и теплоту нуждающимся.

Желаем вам крепкого здоровья, любви и добра. Пусть Новый год исполнит ваши заветные желания и подарит веру в чудеса!



PR

