Спортивные кадры для нашего региона готовят в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского

В последние годы в России активно развивается спортивная индустрия – открываются новые фитнес-клубы, оздоровительные центры, что влечет за собой нехватку квалифицированных кадров. В нашем регионе главным центром подготовки специалистов в области физической культуры является институт физической культуры и спорта (ИФКиС) ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.

Следуя требованиям времени и запросам региона, в университете готовят не только современных учителей физической культуры, но и специалистов по адаптивной физкультуре и фитнесу, тренеров разных видов спорта. Трудно назвать звенья системы физического воспитания, где бы не работали выпускники ИФКиС: в вузах, колледжах, общеобразовательных и спортивных школах, в фитнес-центрах, в руководящих физкультурно-спортивных организациях. В общей сложности за 50 – лет работы институт физической культуры и спорта подготовил более четырех тысяч специалистов в области физической культуры и спорта.





Спортивную славу ИФКиС принесли имена преподавателей, студентов, выпускников – участников олимпийских игр, чемпионатов Европы и мира, Всероссийских соревнований, получивших высокие звания Заслуженных мастеров и Заслуженных тренеров СССР и Российской Федерации.

В этом году «спортфак» отмечает полувековой юбилей. Это событие в институте отметили выставкой, на которой представлены архивные фотографии, спортивная экипировка и амуниция 70-80-х годов прошлого века, кубки, медали, дипломы студентов и выпускников, в том числе участников Олимпийских игр.

Для того чтобы институт физической культуры и спорта продолжал оставаться информационно-ресурсным центром развития физической культуры и спорта в регионе в Липецком педагогическом университете созданы все необходимые условия – обновляются спортивные объекты и инвентарь, закупается современное оборудование, воспитываются молодые педагогические кадры. Так, только в уходящем году был приобретен диагностический комплекс «InBody», высчитывающий буквально все данные – вплоть до количества мышечной массы в организме с точностью до грамма, произведен капитальный ремонт гимнастического зала, который оборудовали новым современным оборудованием.







Усилия, прилагаемые в университете для развития студенческого спорта, не проходят даром. В этом году, несмотря на ограничительные меры, спортсмены ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского не только принимали участие, но и показали достойные результаты в международном соревновании, в пяти Всероссийских, в двух окружных и в семи областных состязаниях. Копилка вуза за год пополнилась 2 золотыми и 1 серебряной медалями Всероссийского уровня, 1 бронзой ЦФО и множеством наград на уровне региона.



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