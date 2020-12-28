Происшествия

36 минут назад

Фельдшер «скорой» пострадала в утреннем столкновении на проспекте Победы

682
#ДТП #скорая помощь
Фельдшер «скорой» пострадала в утреннем столкновении на проспекте Победы

Вина в ДТП, произошедшем сегодня утром на перекрестке проспекта Победы и улицы Механизаторов в Липецке, усматривается в действиях водителя автомобиля «скорой».

В столкновении «ГАЗели» скорой помощи и «Тойоты» пострадала только фельдшер, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

- После столкновения женщина обратилась в больницу, - уточнили в пресс-службе ведомства. – Сотрудники полиции уточняют все обстоятельства происшествия. По предварительным данным, к аварии привели действия водителя «скорой», который должен был убедиться в безопасности своего маневра, несмотря на включенные сирену и проблесковые маячки автомобиля.

Напомним, что ДТП произошло утром 28 декабря. Водитель «ГАЗели» скорой помощи поднимался по улице Механизаторов. Перед перекрестком с проспектом Победы включил сирену и проблесковые маячки, после чего выехал на полосу встречного движения и далее на перекресток. Постепенно проезжая вперёд, он не заметил из-за автобуса автомобиль «Тойтота», который врезался в бок кареты скорой помощи. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС, чтобы смыть с асфальта топливо, вытекшее из бензобака «ГАЗели».
682
#ДТП #скорая помощь

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

СК возбудил уголовное дело после взрыва на заводе «Либойл»
#взрыв
1
СК возбудил уголовное дело после взрыва на заводе «Либойл»

27 минут назад

Происшествия
В ДТП на улице Ленина попали три автомобиля
#ДТП
В ДТП на улице Ленина попали три автомобиля

41 минуту назад

Происшествия
СК начал проверку по факту получения ожогов работниками завода «Либойл»
#взрыв
6
СК начал проверку по факту получения ожогов работниками завода «Либойл»

сегодня, 12:00

Происшествия
47-летний житель Липецка напал с двумя ножами на соседку бывшей жены
#покушение на убийство
1
47-летний житель Липецка напал с двумя ножами на соседку бывшей жены

сегодня, 11:54

Происшествия
Во время взрыва в Сенцово пострадали 46-летняя женщина и 55-летний мужчина
#взрыв #завод
Во время взрыва в Сенцово пострадали 46-летняя женщина и 55-летний мужчина

сегодня, 11:50

Происшествия
На Перекрёстке проспекта Победы и улицы Механизаторов в столкнулись «ГАЗель» скорой помощи и «Тойота...
#ДТП
13
На Перекрёстке проспекта Победы и улицы Механизаторов в столкнулись «ГАЗель» скорой помощи и «Тойота...

сегодня, 11:25

Происшествия