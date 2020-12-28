36 минут назад
Фельдшер «скорой» пострадала в утреннем столкновении на проспекте Победы
Вина в ДТП, произошедшем сегодня утром на перекрестке проспекта Победы и улицы Механизаторов в Липецке, усматривается в действиях водителя автомобиля «скорой».
- После столкновения женщина обратилась в больницу, - уточнили в пресс-службе ведомства. – Сотрудники полиции уточняют все обстоятельства происшествия. По предварительным данным, к аварии привели действия водителя «скорой», который должен был убедиться в безопасности своего маневра, несмотря на включенные сирену и проблесковые маячки автомобиля.
Напомним, что ДТП произошло утром 28 декабря. Водитель «ГАЗели» скорой помощи поднимался по улице Механизаторов. Перед перекрестком с проспектом Победы включил сирену и проблесковые маячки, после чего выехал на полосу встречного движения и далее на перекресток. Постепенно проезжая вперёд, он не заметил из-за автобуса автомобиль «Тойтота», который врезался в бок кареты скорой помощи. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС, чтобы смыть с асфальта топливо, вытекшее из бензобака «ГАЗели».