Происшествия
сегодня, 11:25
На Перекрёстке проспекта Победы и улицы Механизаторов в столкнулись «ГАЗель» скорой помощи и «Тойота»
В аварии пострадали сотрудник «скорой» и пассажир «Тойоты».
По предварительной информации, автомобиль «скорой» с включёнными проблесковыми маячками и сиреной поворачивал на перекрёстке под красный сигнал светофора. На перекрёстке в «скорую» врезалась «Тойота». В аварии пострадали сотрудник «скорой» и пассажир «Тойоты». Пациента, который находился в машине «скорой» передали в другой дежурный автомобиль.
Во время ДТП был поврежден бензобак «ГАЗели». Поэтому на место происшествия приехали пожарные, они смыли топливо с асфальта.
Во время ДТП был поврежден бензобак «ГАЗели». Поэтому на место происшествия приехали пожарные, они смыли топливо с асфальта.
Ч,П,