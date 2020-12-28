Происшествия

сегодня, 11:25

На Перекрёстке проспекта Победы и улицы Механизаторов в столкнулись «ГАЗель» скорой помощи и «Тойота»

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#ДТП
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На Перекрёстке проспекта Победы и улицы Механизаторов в столкнулись «ГАЗель» скорой помощи и «Тойота»

В аварии пострадали сотрудник «скорой» и пассажир «Тойоты».

По предварительной информации, автомобиль «скорой» с включёнными проблесковыми маячками и сиреной поворачивал на перекрёстке под красный сигнал светофора. На перекрёстке в «скорую» врезалась «Тойота». В аварии пострадали сотрудник «скорой» и пассажир «Тойоты». Пациента, который находился в машине «скорой» передали в другой дежурный автомобиль.

Во время ДТП был поврежден бензобак «ГАЗели». Поэтому на место происшествия приехали пожарные, они смыли топливо с асфальта.

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#ДТП
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Комментарии (1)

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Ч,П,

33 минуты назад
Автобус невольно спровоцировал аварию,перекрыв видимость для основных участников аварии! Скорая должна убедиться,что ее пропускают! Тойота попала в засаду,у водителя не хватило опыта предвидеть ситуацию,раз остановился автобус!
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