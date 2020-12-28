На Перекрёстке проспекта Победы и улицы Механизаторов в столкнулись «ГАЗель» скорой помощи и «Тойота»

В аварии пострадали сотрудник «скорой» и пассажир «Тойоты».

По предварительной информации, автомобиль «скорой» с включёнными проблесковыми маячками и сиреной поворачивал на перекрёстке под красный сигнал светофора. На перекрёстке в «скорую» врезалась «Тойота». В аварии пострадали сотрудник «скорой» и пассажир «Тойоты». Пациента, который находился в машине «скорой» передали в другой дежурный автомобиль.



Во время ДТП был поврежден бензобак «ГАЗели». Поэтому на место происшествия приехали пожарные, они смыли топливо с асфальта.



