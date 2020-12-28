Происшествия
44 минуты назад
В ДТП на улице Ленина попали три автомобиля
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Пострадал один человек.
Сегодня днём в Липецке на улице Ленина произошло ДТП. Как рассказали GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, столкнулись автомобили "Митсубиси" под управлением 38-летнего водителя и "Ниссан Жук" под управлением 31-летнего водителя. От удара "Митсубиси" отбросило в сторону припаркованного автомобиля "Мерседес".
ДТП произошло,когда водитель "Митсубиси" двигался по прямой, а "Ниссан" поворачивал - по предварительным данным, к аварии привели действия водителя "Ниссана".
В результате ДТП пострадал 39-летний водитель "Митсубиси", но травмы его незначительные - медицинская помощь была оказана на месте, госпитализации не потребовалось.
Фото - скриншот с видео YouTube
ДТП произошло,когда водитель "Митсубиси" двигался по прямой, а "Ниссан" поворачивал - по предварительным данным, к аварии привели действия водителя "Ниссана".
В результате ДТП пострадал 39-летний водитель "Митсубиси", но травмы его незначительные - медицинская помощь была оказана на месте, госпитализации не потребовалось.
Фото - скриншот с видео YouTube
639