Происшествия

44 минуты назад

В ДТП на улице Ленина попали три автомобиля

639
#ДТП
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В ДТП на улице Ленина попали три автомобиля

Пострадал один человек.

Сегодня днём в Липецке на улице Ленина произошло ДТП. Как рассказали GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, столкнулись автомобили "Митсубиси" под управлением 38-летнего водителя и "Ниссан Жук" под управлением 31-летнего водителя. От удара "Митсубиси" отбросило в сторону припаркованного автомобиля "Мерседес".

ДТП произошло,когда водитель "Митсубиси" двигался по прямой, а "Ниссан" поворачивал - по предварительным данным, к аварии привели действия водителя "Ниссана".

В результате ДТП пострадал 39-летний водитель "Митсубиси", но травмы его незначительные - медицинская помощь была оказана на месте, госпитализации не потребовалось.

Фото - скриншот с видео YouTube






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639
#ДТП
2

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