В ДТП на улице Ленина попали три автомобиля

Пострадал один человек.

Сегодня днём в Липецке на улице Ленина произошло ДТП. Как рассказали GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, столкнулись автомобили "Митсубиси" под управлением 38-летнего водителя и "Ниссан Жук" под управлением 31-летнего водителя. От удара "Митсубиси" отбросило в сторону припаркованного автомобиля "Мерседес".



ДТП произошло,когда водитель "Митсубиси" двигался по прямой, а "Ниссан" поворачивал - по предварительным данным, к аварии привели действия водителя "Ниссана".



В результате ДТП пострадал 39-летний водитель "Митсубиси", но травмы его незначительные - медицинская помощь была оказана на месте, госпитализации не потребовалось.



Фото - скриншот с видео YouTube













