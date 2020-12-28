Общество

38 минут назад

В Липецкой области Пенсионный фонд перечислил выплаты почти на 95 тысяч детей до 8 лет

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#субсидии
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В Липецкой области Пенсионный фонд перечислил выплаты почти на 95 тысяч детей до 8 лет

Родители, которые хотели бы получить выплату до Нового года, должны подать заявление не позднее 29 декабря. 

Спустя десять дней после объявления единовременной выплаты пять тысяч рублей в Липецкой области ее получили родители 94 750 детей до 8 лет. Абсолютному большинству семей не пришлось никуда обращаться или подавать какое-либо заявление, поскольку деньги были перечислены Отделением ПФР по Липецкой области автоматически на основе имеющейся информации. Общая сумма выплат составила более 473 млн. рублей. 

- Некоторым семьям деньги оформлены по заявлению. Оно подается в том случае, если дети появились начиная с июля и семья не получала в этом году единовременные выплаты по указам президента. Часть заявлений подана усыновителями, выплата которым назначается только после представления документов об усыновлении, - сообщили в Отделении ПФР по Липецкой области.

Заявления родителей на выплату принимаются через личный кабинет на портале госуслуг или по предварительной записи в клиентских службах Пенсионного фонда до 31 марта следующего года включительно. Обратиться за деньгами могут все семьи с детьми, которым по состоянию на эту дату не исполнится 8 лет. 

Родители, которые хотели бы получить выплату до Нового года, должны подать заявление не позднее 29 декабря. 

Вопросы относительно получения выплаты можно задать через электронный сервис online.pfrf.ru, специально запущенный Пенсионным фондом для информационной поддержки и консультирования семей относительно выплат на детей.  
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#субсидии
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