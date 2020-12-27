На третий день после свадьбы лидер «Липецка» принесла команде победу в важном матче

Липчанки сегодня дома сломили сопротивление «Протона» из Саратова

Липецкие волейболистки в заключительном матче перед новогодними каникулами победили на своей площадке саратовский «Протон» - 3:1.



Встреча прошла на третий день после свадьбы лидера атак нашей команды Ирины Сазоновой, которая в пятницу, 25 декабря, сочеталась законным браком со своим избранником по имени Вадим. Именно Сазонова сегодня стала самой результативной на площадке у «Липецка», набрав 24 очка т.е. принеся команде чуть ли не каждый третий балл в игре.



Матч получился «валидольным».



«Липецк» и «Протон» подошли к игре на соседних этажах турнирной таблицы – соответственно на 7-м и 8-м местах. К слову, саратовский клуб тренирует 60-летний Юрий Маричев – 3-кратный чемпион СССР, как игрок, и тренер женской сборной России в 2013-16 гг., под руководством которого наша национальная команда взяла два «золота» чемпионата Европы в 2013 и 2015 годах.



В стартовом отрезке у «Протона» были два сет-бола (возможность выиграть партию в следующем розыгрыше, прим). Но блок украинки Светланы Дорсман и мощная атака Сазоновой нивелировали это преимущество – 24:24. Завязалась сложная борьба на «тянучке», но липчанки оказались чуть удачливее и точнее – 28:26.



Во втором сете «Липецк» отпустил соперниц на целых 6 очков, но всё же сумел догнать в концовке – 22:22. Следом Сазонова провела две фирменные атаки, против которых бессилен любой блок, и хозяйки вышли вперёд – 24:22. Гостьи одно очко отыграли, но уже в следующем розыгрыше липчанки поставили победную точку, причём вновь оборону волжанок пробила Сазонова – 25:23.



Сложно сказать, что случилось с нашей командой в третьей партии, но её «Липецк» откровенно провалил – 12:25. Светлана Дорсман после игры игра объяснила это словами: «Наверное рано уверовали в победу. В головах при счёте 2:0 мы уже выиграли матч и пошли праздновать. А было ещё рано».



Возвращаться в игру «Липецку» пришлось в четвёртом сете. Наша команда постоянно вела в счёте – 3:1, 7:4, 11:8. Но вскоре «Протон» ликвидировал отставание – 15:15, а ошибка Светланы Коржовой позволила гостьям выйти вперёд – 16:15. Цепляться приходилось буквально за каждое очко, ведь победа саратовской команды в четвёртом сете означала бы перевод игры на тай-брейк и, соответственно, потерю очков для «Липецка». В нужный момент при счёте 21:22 равенство в очередной раз восстановила Сазонова – 22:22. Далее Дорсман удачно «зачехлила» атаку «протона», а в концовке два очка принесла Владислава Коржова – 25:23 и 3:1 в матче.



Кроме Сазоновой у липчанок отличились результативностью Коржова – 17 очков и Дорсман, получившая приз лучшего игрока матча – 12. У «Протона» Ярослава Симоненко принесла команде 18 баллов.



Маричев назвал встречу «матчем неиспользованных возможностей», а тренер «Липецка» Андрей Смирнов отметил, что «девчонки в Суперлиге прогрессируют и это здорово».



Липчанки поднялись на 6-е место, потеснив екатеринбургскую «Уралочку», сегодняшний матч которой в Казани перенесен на более поздний срок (у команды Карполя вообще на три игры меньше, чем у липчанок). Год для Смирнова и Ко заканчивается удачно, но после Нового года «Липецк» ждёт серьезнейшее испытание на прочность: четверной (!) выезд по маршруту Краснодар (4 января), Санкт-Петербург (12 января), Одинцово (16 января), Минск (22 января).

