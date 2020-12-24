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В 2020 году выписано на 21,4 млн больше штрафов за нарушение ПДД
Автовладельцы за 11 месяцев 2020 года 157,6 млн раз нарушили правила дорожного движения, сообщили «Известиям» в МВД России. По сравнению с аналогичным периодом 2019-го количество выявленных нарушений увеличилось на 21,4 млн.
В ведомстве отметили, что почти 90% нарушителей «отловили» с помощью камер фото- и видеофиксации (137,4 млн). Это тоже рекорд — в 2019-м по данным с камер было составлено 115,2 млн протоколов.
Рост количества выявляемых штрафов, опрошенные «Известиями» представители водительских организаций связывают с увеличением числа камер на дорогах. Их владельцы, отмечают эксперты, имеют с них хороший доход. Одни получают конкретную сумму с каждого выписанного протокола, другие — процент от штрафа. В среднем это 30-50% от собранной суммы.
— Так, в Воронежской области один такой бизнесмен получает 260 рублей с каждого штрафа. А средний размер штрафа в России — 500 рублей. Но как распределяется сумма в случае, если человек оплатил нарушение со скидкой, неизвестно, — сказал «Известиям» директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.
Таким образом, добавил эксперт, наказание и сбор штрафов превращается в коммерческий проект. Тогда как основная задача подобной техники — профилактика нарушений.
В ведомстве отметили, что почти 90% нарушителей «отловили» с помощью камер фото- и видеофиксации (137,4 млн). Это тоже рекорд — в 2019-м по данным с камер было составлено 115,2 млн протоколов.
Рост количества выявляемых штрафов, опрошенные «Известиями» представители водительских организаций связывают с увеличением числа камер на дорогах. Их владельцы, отмечают эксперты, имеют с них хороший доход. Одни получают конкретную сумму с каждого выписанного протокола, другие — процент от штрафа. В среднем это 30-50% от собранной суммы.
— Так, в Воронежской области один такой бизнесмен получает 260 рублей с каждого штрафа. А средний размер штрафа в России — 500 рублей. Но как распределяется сумма в случае, если человек оплатил нарушение со скидкой, неизвестно, — сказал «Известиям» директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.
Таким образом, добавил эксперт, наказание и сбор штрафов превращается в коммерческий проект. Тогда как основная задача подобной техники — профилактика нарушений.