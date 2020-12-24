Происшествия

44 минуты назад

Рыбалка на Матырском водохранилище обошлась мужчине в 137 100 рублей

2 906
#браконьерство
Рыбалка на Матырском водохранилище обошлась мужчине в 137 100 рублей

Признанный браконьером рыбак должен будет возместить нанесенный природе ущерб и выплатить штраф.

Мировой судья СУ № 4 Грязинского района вынес приговор обвиненному в браконьерстве жителю Липецкой области. Мужчину поймали с уловом на Матырском водохранилище. Он нашес крупный ущерб природе.

Липчанин отправился рыбачить на водохранилище в ночь с 15 на 16 мая 2020 года. Рыбак использовал запрещенные орудия лова — расставил пять лесковых сетей. Сотрудники рыбнадзора взяли браконьера на месте с поличным и уловом. В сети браконьера угодили 151 плотва, 35 окуней, три леща и три красноперки, по пять карасей и густеров, жерех, ерш, уклейка и 15 раков. Улов потянул на 23,2 кг. Ущерб, который браконьер причинил природе, оценили в 110 700 рублей.

Подсудимый полностью признал вину. Суд оштрафовал мужчину за браконьерство на 20 000 рублей. Кроме того, ему предстоит возместить ущерб в 110 700 рублей.
2 906
#браконьерство

Комментарии (3)

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Владимир

7 минут назад
Так им и надо *
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А рыба то где

20 минут назад
Рыбу ему отдали?
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