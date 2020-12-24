Здоровье

47 минут назад

Заснувшему в мороз на скамейке 39-летнему жителю Липецкой области ампутировали ноги

3 1672
#обморожения
4
Заснувшему в мороз на скамейке 39-летнему жителю Липецкой области ампутировали ноги

В Липецкой области уже две жертвы обморожений.

В областном ожоговом центре сейчас находятся на лечении две жертвы обморожений. Речь идёт о достаточно молодых мужчинах.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, первый пострадавший от холодов – 39-летний житель Елецкого района пьяным заснул на улице на лавочке возле своего дома. А когда очнулся, обнаружил, что дом сгорел, а сам он не чувствует ног от холода. Обе ноги пострадавшему в результате сильного обморожения ампутировали.

Второй пострадавший – 44-летний липчанин. На момент получения обморожения он был трезв, обнаружили его без сознания уже в тамбуре в подъезде. У мужчины диагностировали поверхностные обморожения рук и ног и переохлаждение.

Медики призывают липчан проявлять сочувствие к окружающим и в случае обнаружения спящих или людей без сознания не проходить мимо и вызывать хотя бы полицию, если считаете, что служба «Скорой помощи» из-за ситуации с коронавирусом сильно загружена. Или хотя бы отвести замерзающего человека в тёплое помещение.

В случае получения обморожения нельзя заниматься самолечением, согревать пораженные участки – могут наступить необратимые последствия в виде гибели тканей. Следует обращаться к специалистам – в ожоговый центр на улице Ушинского, 10.
3 1672
#обморожения
4

Комментарии (3)

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123

8 минут назад
Какой ужас, дом сгорел, ноги ампутировали и все это в 39 лет((( сочувствую парню, теперь вздумается а стоила ли игра свеч, только назад ничего не вернешь( жаль
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Вася

12 минут назад
Не повезло... теперь и идти некуда и нечем.Даааа... судьба...
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Хоть,

30 минут назад
Выспался?
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