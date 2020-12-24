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Дело о поджоге «Киа Рио» в 29 микрорайоне пошло в суд
В преступлении обвиняют безработного липчанина.
Неделю назад в публикации «Автомобиль в 29 микрорайоне Липецка сожгли по указке соучредителя «управляшки»? GOROD48 задался вопросом, почему так долго полиция расследует уголовное дело о поджоге, если на видеозаписи совершенного 26 марта преступления у вспыхнувшей машины легко узнаваемы двое мужчин?
Реакция на нашу публикацию была мгновенной: материалы этого уголовного дела на следующий день были переданы из полиции в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а потом - в суд для его рассмотрения по существу.
Из обвинительного заключения следует, что обвиняемым в поджоге стал один из двух мужчин, которые попали на камеру уличного наблюдения, тот, кто облил автомобиль какой-то горючей жидкостью и поднес к канистре зажигалку. Это 36-летний безработный Дмитрий Федешов.
А что же второй мужчина, который был вместе с Федешовым? В которым потерпевший Андрей Захаркин признал заместителя директора УК «21 микрорайон»? Очевидно, он стал по этому уголовному делу свидетелем. Интересно, какими будут его показания в суде? Примечательно и другое: в материалах этого уголовного дела есть характеристика на обвиняемого Федешова, написанная директором УК «21 микрорайон», который положительно отзывается об этом человеке.
По мнению потерпевшего Андрея Захаркина, причиной поджога могла быть борьба двух управляющих компаний за дом, в котором он живет. Андрей выступал за сохранение старой «управляшки», а потом неожиданно для себя узнал, что был… секретарем собрания жильцов, которое выступило за смену УК! Андрей обратился в прокуратуру с заявлением о подделке его подписи под протоколом собрания, якобы проведенной новой УК «21-й микрорайон» (в отношении нее было возбуждено уголовное дело, но чем оно закончилось, прокуратура не сообщала).
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Реакция на нашу публикацию была мгновенной: материалы этого уголовного дела на следующий день были переданы из полиции в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а потом - в суд для его рассмотрения по существу.
Из обвинительного заключения следует, что обвиняемым в поджоге стал один из двух мужчин, которые попали на камеру уличного наблюдения, тот, кто облил автомобиль какой-то горючей жидкостью и поднес к канистре зажигалку. Это 36-летний безработный Дмитрий Федешов.
А что же второй мужчина, который был вместе с Федешовым? В которым потерпевший Андрей Захаркин признал заместителя директора УК «21 микрорайон»? Очевидно, он стал по этому уголовному делу свидетелем. Интересно, какими будут его показания в суде? Примечательно и другое: в материалах этого уголовного дела есть характеристика на обвиняемого Федешова, написанная директором УК «21 микрорайон», который положительно отзывается об этом человеке.
По мнению потерпевшего Андрея Захаркина, причиной поджога могла быть борьба двух управляющих компаний за дом, в котором он живет. Андрей выступал за сохранение старой «управляшки», а потом неожиданно для себя узнал, что был… секретарем собрания жильцов, которое выступило за смену УК! Андрей обратился в прокуратуру с заявлением о подделке его подписи под протоколом собрания, якобы проведенной новой УК «21-й микрорайон» (в отношении нее было возбуждено уголовное дело, но чем оно закончилось, прокуратура не сообщала).
Написали же,
Липецк
Липецк
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