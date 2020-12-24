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сегодня, 11:11

Дело о поджоге «Киа Рио» в 29 микрорайоне пошло в суд

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#поджог

В преступлении обвиняют безработного липчанина.

Неделю назад в публикации «Автомобиль в 29 микрорайоне Липецка сожгли по указке соучредителя «управляшки»? GOROD48 задался вопросом, почему так долго полиция расследует уголовное дело о поджоге, если на видеозаписи совершенного 26 марта преступления у вспыхнувшей машины легко узнаваемы двое мужчин?

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Реакция на нашу публикацию была мгновенной: материалы этого уголовного дела на следующий день были переданы из полиции в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а потом - в суд для его рассмотрения по существу.

Из обвинительного заключения следует, что обвиняемым в поджоге стал один из двух мужчин, которые попали на камеру уличного наблюдения, тот, кто облил автомобиль какой-то горючей жидкостью и поднес к канистре зажигалку. Это 36-летний безработный Дмитрий Федешов.

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А что же второй мужчина, который был вместе с Федешовым? В которым потерпевший Андрей Захаркин признал заместителя директора УК «21 микрорайон»? Очевидно, он стал по этому уголовному делу свидетелем. Интересно, какими будут его показания в суде? Примечательно и другое: в материалах этого уголовного дела есть характеристика на обвиняемого Федешова, написанная директором УК «21 микрорайон», который положительно отзывается об этом человеке.

По мнению потерпевшего Андрея Захаркина, причиной поджога могла быть борьба двух управляющих компаний за дом, в котором он живет. Андрей выступал за сохранение старой «управляшки», а потом неожиданно для себя узнал, что был… секретарем собрания жильцов, которое выступило за смену УК! Андрей обратился в прокуратуру с заявлением о подделке его подписи под протоколом собрания, якобы проведенной новой УК «21-й микрорайон» (в отношении нее было возбуждено уголовное дело, но чем оно закончилось, прокуратура не сообщала).
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#поджог

Комментарии (6)

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Написали же,

25 минут назад
Липецк, чьи уши-директора УК. Здесь,только, одна вещь поможет,если не возместят ущерб за машину-око за око.
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Липецк

48 минут назад
Наверное и поджигателю уже пообщали условно или год поселения. Где то тут, чьито уши торчат.....очень таки заинтересованные....
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Липецк

56 минут назад
И дело по резвому в суд направили, что бы шум не поднимался и второго не привлекать.
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Липецк

58 минут назад
Реально соучастник. На видео четко видно, что он руководит поджигателем. Неужели соскочит? Это получется, что можно дать бомжу денег, рядом стоять и указывать, что ему делать и тебе за это ничего не будет. А с бомжа что возьмешь? И денежку подзаработал и государство еще потом и оденет и накормит. Так получается?
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11111

сегодня, 11:32
Липецкий КОЛХОЗАН, конечно, соучастник!Какой свидетель? Это уже групповуха. Какие-то отмороженные...искали себе приключений. Средь бела дня, да без масок ...Вообще, неадекватные.
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Липецкий КОЛХОЗАН

сегодня, 11:23
Ну какой второй свидетель? Это второй - соучастник! Они шли вместе, первый виновный шёл с канистрой бензина. А этот второй всё знал и не принял мер по предотвращению поджега и не сообщил в полицию. Кто его выгораживает?
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